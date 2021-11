Bendodo insta a Vox y PSOE a aprobar el Presupuesto para garantizar la carrera profesional de los funcionarios

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha vuelto a lanzar un guiño tanto a Vox y PSOE para la aprobación del proyecto de Presupuestos de 2022 en el marco de un debate parlamentario sobre el cumplimiento de una moción sobre Función Pública, por cuanto ha vinculado la aprobación de las cuentas del próximo ejercicio al desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios.

Bendodo ha asegurado que el proyecto de Presupuesto para 2022 "continúa dotando de partidas para el desarrollo de la carrera profesional de todos los cuerpos", al tiempo que ha instado a los grupos a que "está en sus manos" el cumplimiento de esa aspiración.

"Este Gobierro ha hecho sus deberes, es el Presupuesto más importante de la última década, no pueden decir que no porque tendrán que dar muchas explicaciones", ha afirmado el consejero de la Presidencia, quien se ha mostrado convencido de que "Vox seguirá entendiendo que tiene el reconocimiento de los andaluces de ser una de las tres patas del cambio en Andalucía", para lo que ha esgrimido que "está por encima de la media nacional en las encuestas".

Bendodo ha augurado que será "más fácil el apoyo del PSOE" al comparar que haya aprobado los Presupuestos en Navarra con Bildu y augurar que "aprobarlos con este partido moderado no va a ser difícil" y sostener que "se lo estamos poniendo fácil" y considerar que "otra cosa es que le tiemblen las piernas por la presión".

"Los partidos que quieren garantizan la carrera profesional de los funcionarios tienen la oportunidad de aprobar el Presupuesto con esta motivación", ha reiterado el consejero de la Presidencia.

En su réplica, Bendodo ha animado a Vox con un "siéntase orgulloso de formar parte del Gobierno, sigan siendo parte del cambio, los andaluces valoran eso", así como al PSOE ha trasladado que "el señor Espadas sí quería aprobar el Presupuesto, tenía buena sintonía con el presidente, después vino un ultimátum, la posibilidad de volver a retomar las conversaciones, en su congreso nos dijeron no al Presupuesto y que se convoquen las elecciones". "Es bueno no venirse arriba y menos en la posición que están ustedes", ha apostillado.

Sobre el cumplimiento de la moción sobre Función Pública, Bendodo ha defendido que "uno de los objetivos que se propuso este Gobierno es actualizar, modernizar la Administración andaluza", propósito que ha sustentado en la elaboración de "una nueva Ley de Función Pública y en la digitalizacion de la Administración".

"Solo con dos proyectos hemos hecho más que los anteriores Gobierno socialistas. Este Gobierno está cumpliendo", ha sostenido Bendodo.

En el caso del anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía ha subrayado que "aborda por primera vez la evaluación del desempeño" de los funcionarios, del que ha subrayado que "este sistema ha venido para quedarse".

Tras esgrimir que "sin temor a equivocarme casi 3 años después que las banderas de la sanidad, la educación y los servicios sociales eran tres fraudes, no había nada más maltratado", en referencia a la gestión del PSOE, Bendodo ha recordado que el presupuesto de Salud para 2022 asciende a 12.900 millones, "3.057 millones más que el último Presupuesto socialista", para alcanzar un 7,4% del PIB y contar con 7.087 profesionales más en comparación con los Gobiernos del PSOE.

Bendodo ha subrayado que el 3 noviembre comenzó la negociación formal en la Mesa General de Negociación del Empleado Público del anteproyecto de Ley de Función Pública, así como la estabilidad para los empleados públicos a través de tres ofertas de empleos de 2017, 2018 y 2019 que ascienden a 34.838 palzas para sanidad (18.618), educación (12.603) y Administración General (3.617), a lo que ha sumado 437 plazas de bomberos forestales.

El consejero de la Presidencia ha apuntado que a través del Decreto Ley 14/2021 se han introducido modificaciones en el Texto Refundido Estatuto Básico del Empleado Públicos sobre la interinidad, de las que ha indicado que la Junta de Andalucía está en condiciones de cumplir con las exigencias de esa norma estatal sobre la temporalidad, como publicar la nueva oferta de empleo antes de fin de año, que las convocatorias se desarrollen antes de 31 diciembre de 2022 y culminar antes de 31 diciembre de 2024 todos los procesos.

PSOE: "HAN HECHO UN PRESUPUESTO PARA VOX Y AHORA TIENEN QUE RECTIFICAR"

El parlamentario socialista Manuel Jiménez Barrios ha cogido el guante presupuestario del consejero de la Presidencia para afirmar que "han hecho un Presupuesto para Vox, como les ha fallado Vox, ahora tienen que rectificar" y ha trasladado a Bendodo que "si quiere aprobar el Presupuesto es muy sencillo, el Grupo Socialista se lo ha ofrecido de manera leal", por lo que ha invitado a éste a "estar encima del consejerpo de Hacienda para que negocie con el PSOE con seriedad".

"Estamos de acuerdo en aprobar el Presupuesto", ha sostenido Jimñenez Barrios, quien ha pedido que su partido "encuentre razones suficientes en defensa del interés público" en las cuentas de 2022, al tiempo que ha considerado "imprescindible" la Ley de Función Pública y ha invitado a Bendodo "a negociar con lealtad con el PSOE".

El diputado del PP Adolfo Molina ha defendido "la apuesta clara" por la Ley Función Publica, de la que ha recordado que 36 años después el Gobierno de PP y Cs trabaja en elaborar un nuevo texto, así como ha reivindicado las casi 35.000 plazas de empleo público en las ofertas de 2017, 2018 y 2019, o los 74 millones de euros en el proyecto de Presupuestos de 2022 para la última anualidad para garantizar la equiparación salarial de los trabajadores sanitarios, o que éstos sean 120.000, mientras que ha recordado que entre 2010 y 2018 se perdieron 8.000 ouestos de trabajo en la sanidad.

La diputada de Cs Mar Hormigo Cs se ha congratulado del debate en el Pleno del cumplimiento de una moción sobre Función Pública para sostener que "es difícil superar inercias de décadas, problemas que no quisieron o no supieron resolver. En seis meses no se pueden arreglar problemas cronificados por años de desidia", mientras que ha reivindicado las 34.834 plazas de empleo publico ofertadas para sanidad, educación y Administración General, así como los tres presupuestos aprobados.

La parlamentaria de Unidas Podemos Ana Naranjo ha sostenido que, frente al discurso de PP y Cs, "la Administración genera empleo, es el mayor contratador de Andalucía" para subrayar que un 23% de los ocupados andaluces trabajan para la Administración y se ha lamentado de que cuando "más necesitamos reforzar" el empleo público tras la crisis ocasionada por el coronavirus "han elegido el camino opuesto: precaridad para los empleados y deterioro de los servicios públicos".

Naranjo se ha lamentado de que "los héroes de ayer son los despedidos de hoy", en referencia a los 1.000 bomberos forestales que no han renovado contrato tras acabar el 31 de octubre la temporada del Plan Infoca, así como ha recriminado a la Junta "el lujo de despedir sanitarios", en alusión a los 8.000 no renovados de los 20.000 contratados de refuerzo por el Covid.

El diputado de Vox Benito Morillo ha reiterado a Bendodo el rechazo de su grupo a apoyar el Presupuesto mientras persista "el coqueteo con la bancada de la izquierda", antes de lamentar que "no se han cumplido los objetivos de esta moción" al esgrimir que los 9 puntos de contenido, sólo se ha cumplido uno.

Morillo ha alegado, sobre la gestión de PP y Cs, que "tras casi 3 años no vemos atisbos de que las cosas cambien de forma determinante en Andalucía". "Ni las auditorías (del sector público) ni la sociedad civil incitan a su actuación", ha remachado, antes de presentar a PP y PSOE como "las dos caras de la misma moneda".