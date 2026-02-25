Bendodo polemiza en el Congreso con Montero por "prometer 100.000 viviendas" en Andalucía: "Ya nadie la cree"

Archivo - El vicesecretario de coordinación autonómica del PP, Elías Bendodo, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA/MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha polemizado este miércoles en el Congreso de los Diputados con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su promesa de 100.000 viviendas en Andalucía si alcanza la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas.

"¿Cómo tiene la cara usted de prometer 100.000 viviendas (en Andalucía) cuando el presidente del Gobierno ha prometido 200.000 y no ha hecho ni una? ¿Con qué cara hace usted esto?", ha espetado Bendodo a la también secretaria general del PSOE-A, a la que ha advertido de que su "problema es que ahora ya nadie la cree y cada vez se parece más a su amado líder".

El diputado 'popular' también se ha mostrado convencido de que los andaluces "le van a decir que no dentro de poco" en las urnas a María Jesús Montero, que ha reprochado a Bendodo en su réplica que dedique todas sus intervenciones a "ningunear de esa manera lo que opinan los andaluces".

"El voto es sagrado, señor Bendodo, y ustedes, cuando los gobiernos socialistas están en el poder los consideran ilegítimos, y cuando están en la oposición, auguran siempre que nunca van a llegar al poder. Esa es la historia del PP, un partido que ya se mimetiza con la ultraderecha", ha proseguido.

A continuación, la vicepresidenta primera ha recordado al diputado del PP que su partido "tiene casi exclusivamente las competencias de vivienda en las comunidades autónomas donde gobiernan y no han construido ninguna". "Todas las viviendas que se han inaugurado se han construido con el dinero que el Gobierno ha podido transferir", ha concluido.