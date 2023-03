Bendodo (PP): Sánchez merece "dos y tres mociones" de censura pero "para echarle y no reforzarlo" como la de Vox

CÓRDOBA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se merece dos y tres mociones de censura por las barbaridades que está acometiendo", pero que estas mociones sirvan "para echarle" del cargo y no para "reforzarlo", que es lo que, en su opinión, va a lograr la que ha registrado Vox en el Congreso de los Diputados y que se debatirá la semana que viene.

Elías Bendodo se ha pronunciado sobre esta cuestión en el transcurso de su intervención en un acto del PP en Córdoba con motivo del Día del Afiliado, donde ha defendido que "cualquier persona con un poco de sentido común" contestaría de modo afirmativo a la pregunta de si "habría que echar a Pedro Sánchez del Gobierno".

En esa línea, ha remarcado que el presidente "no se merece" una sola moción de censura, sino "dos y tres, por las barbaridades que está acometiendo", pero ha apostillado que "uno presenta una moción de censura para echar al presidente del Gobierno, no para reforzarlo", y al respecto ha puesto de relieve que "no existen los votos suficientes en el Congreso de los Diputados, a día de hoy, para que la moción de censura prospere" contra Sánchez.

"Esto tiene que saberlo la gente", ha señalado Bendodo, quien en esa línea ha defendido que desde el PP ven "inútil" presentar una moción de censura en el contexto actual "porque lo que va a hacer" la de Vox "es reforzar más aún al presidente del Gobierno, porque sus socios de investidura van a sumar más votos que incluso en la propia investidura" del dirigente socialista, según ha augurado.

Eso, según ha continuado el dirigente 'popular', "va a suponer que la moción de censura no prospere, y el Partido Popular no está aquí para darle una victoria parlamentaria a Sánchez, para regalarle una victoria en el Congreso con esta moción de censura", porque "no lo merece" un presidente que, según ha denunciado Bendodo, "sólo busca resistir".

"No es de recibo regalarle una victoria al presidente del Gobierno que, a día de hoy, ha rebajado las condenas de agresores sexuales y violadores en más de 730 casos, y 75 de ellos han salido de la cárcel" con la aplicación de la conocida como Ley del 'sólo sí es sí', de forma que es el Ejecutivo que "más daño ha hecho en la historia de la democracia a las mujeres" pese a autodenominarse "feminista", según ha criticado.

"No es justo regalarle una victoria a un presidente que mete la mano, el codo, los pies en la justicia y está tapando la corrupción", ha aseverado también el coordinador general del PP, que ha insistido en defender que "uno presenta una moción de censura para ganarla, no para reforzar al que quieres echar, y eso es lo que va a pasar el próximo martes" en el Congreso.

EL 28M COMO LA "VERDADERA MOCIÓN DE CENSURA"

Bendodo ha recordado además que desde el PP vienen defendiendo que "la gran oportunidad" para plantear una moción de censura a Sánchez "no es que hablen los 350 diputados en el Congreso el próximo martes y miércoles, sino que hablen millones de españoles el 28 de mayo", cuando "se van a poner urnas en todos los municipios de España" por las elecciones locales, según ha recordado.

"Ahí van a poder hablar los españoles, es la verdadera moción de censura", ha sostenido Bendodo, que ha sostenido así que los españoles podrán ese día con su voto elegir al alcalde de su localidad y también plantear "una censura al PSOE, a Pedro Sánchez y a sus candidatos", ha zanjado.