Bernal defiende el ahorro energético pero avisa que las medidas del Gobierno "colisionan" con competencias autonómicas

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha defendido este viernes que el ahorro energético es "una cuestión fundamental", pero ha advertido que con el conjunto de medidas de eficiencia y ahorro energético aprobadas por el Gobierno central "se está produciendo una colisión muy importante con las competencias autonómicas".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Bernal ha recalcado que la Junta de Andalucía "tiene voluntad de aplicar la norma porque creemos que hay que ahorrar", apostillando que "el Ejecutivo Central debería haber planteado que cada comunidad regule el ahorro en función de su territorio y sus propias circunstancias singulares".

"Tenemos que dejar claro que la Junta va a colaborar y se va a comprometer a poner en marcha todo tipo de medidas que ayuden a conseguir el ahorro energético que estamos buscando, pero con lealtad institucional y sin general perjuicios a la ciudadanía y a los sectores económicos", ha señalado el titular de Turismo.

Preguntado sobre el ahorro del agua, Bernal ha hecho hincapié en que "el agua es tan importante para España como el gas para Alemania, es un elemento fundamental". "No se han iniciado las obras hidráulicas que se deberían haber puesto en marcha hace años y hay una falta de previsión del Gobierno de la nación, que tiene unas obligaciones en relación con estas obras", ha añadido, precisando que "desde la Junta estamos realizando estas obras porque el Gobierno no las ha hecho".

"Las medidas no pueden ser desabrocharse la corbata, poner el aire a 27 grados o apagar las luces, esto no es serio", ha señalado Bernal, subrayando que "lo serio hubiera sido ponerse a trabajar hace tres o cuatro años en una política nacional hidráulica, no solamente con construcción de instalaciones, sino con los trasvases que se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo".