Biólogo alerta de que la anguila está "a las puertas de la extinción" y "no debe explotarse comercialmente"

Miguel Clavero en la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) . - EBD-CSIC

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El biólogo e investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC Miguel Clavero ha alertado de que la anguila es una especie que ya está en "espiral de extinción" por "su escasez y por el deseo humano de exclusividad", por lo que ha advertido que "no debe explotarse comercialmente".

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), recogida por Europa Press, en la que se ha referido a las retos y las amenazas de esta especie tras el reciente anuncio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de volver a proponer a las comunidades autónomas declarar la anguila en peligro de extinción, con el objetivo de "garantizar su recuperación y frenar su declive".

En este sentido, un trabajo liderado por Clavero y otros investigadores de la EBD-CSIC publicado en 2025 en la revista científica 'Conservation Letters' concluyó que "la propia escasez de la especie, combinada con el deseo humano de consumir productos exclusivos, genera una 'espiral de extinción' que promueve que la anguila pueda pescarse y ser comercializada hasta su desaparición definitiva".

Así, ha explicado que la categoría de amenaza que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por las siglas en inglés) da a una especie en función de su estado y tendencias "no tiene ninguna implicación legal".

"La anguila europea sostuvo la pesquería de aguas continentales más importante de Europa. Eso ha generado una inercia y un lobby que tiene una fuerza muy grande. Las administraciones a todos los niveles son muy temerosas de la impopularidad que pudiera generar las decisiones. Pero los pasos tomados estos días por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico parecen muy decididos y son esperanzadores", ha abundado el investigador.

Así, el biólogo ha explicado que ya en 2008 "se consideró en peligro crítico y evaluaciones posteriores han llegado a esa misma conclusión" , por lo que "la tendencia de la anguila europea es muy clara y la aboca a la extinción".

Por ello, el experto aboga por que, siendo una especie a las puertas de la extinción, "no debe explotarse comercialmente". "Evidentemente, quienes pescan y venden anguilas se sienten perjudicados. Pero el papel de las administraciones no debe ser aparcar el conocimiento científico para hacer suyos los argumentos de esos colectivos agraviados, sino ofrecer soluciones a esa gente".

"Su participación y su conocimiento son importantes y hay muchas formas de hacerlos partícipes en la deseada recuperación de la anguila. Pero abrazar el negacionismo científico con la ilusión de conservar una actividad que va a desaparecer igualmente cuando no haya anguila es hacer un flaco favor a los pescadores y a toda la sociedad", esgrime Clavero.

En cuanto a la posibilidad de la cría en cautividad de la anguila para su recuperación, el experto ha explicado que se ha invertido mucho y se ha avanzado con la anguila japonesa y casi se ha logrado cerrar el ciclo, mientras que con la europea "se ha conseguido reproducir las condiciones en las que se suponen que se reproducen, e incluso que nazcan individuos, pero no se ha llegado a cerrar el ciclo todavía".

No obstante, el biólogo señala que "aunque se consiga, no es ninguna garantía de que se vaya a conservar la especie". "De todas formas, todavía no está en el horizonte cercano que la anguila se pueda producir en cautividad de forma barata para abastecer los mercados, como se hace con el salmón. Es inviable comercialmente, de momento", ha añadido.

En cuanto a las causas que ha llegado a que la anguila se encuentre a las puertas de la extinción, el experto ha indicado que es "un proceso multifactorial", ya que, por un lado, apunta a las presas hidráulicas, puesto que "a principios del siglo XX las angulas, las crías de las anguilas, llegaban sin problema a casi toda España por los cursos de agua, incluso hasta a altitudes por encima de mil metros sobre el nivel del mar", pero ahora es "prácticamente un animal costero, porque hay miles de embalses y bloquean su acceso a muchos lugares", aunque en Europa, "con un relieve mucho más llano, las angulas siguen pudiendo entrar muchos kilómetros tierra adentro".

No obstante, otro factor es "el impacto de un parásito de las anguilas asiáticas, que se introdujo en Europa por el comercio global de anguilas en los años 70 y 80", ya que "crece en la vejiga natatoria y limita mucho la capacidad de las anguilas de volver al Mar de los Sargazos, donde se reproducen". Además, la contaminación "también influye" porque "acumula mucha grasa, necesaria para volver al Mar de los Sargazos, un viaje de al menos 5.000 kilómetros que realizan sin comer".

Pero, el experto señala como "una de las amenazas principales" a la pesca, ya que "el lobby de la pesca de anguila siempre quiere resaltar que es una pesca tradicional, sin impacto, pero la realidad es que no lo es". "Hay una pesquería tradicional que cambió a lo largo del siglo XX para convertirse en una pesquería industrial y que, además, se globalizó. A principios de los años 70 colapsó la anguila japonesa, y el mercado asiático empezó a tirar de la anguila europea, que colapsó. Después se focalizó el mercado en la anguila americana, que colapsó también. Hay un colapso secuencial, que tiene una relación muy clara con la explotación comercial".

Pese a todo, el biólogo asegura que "aún quedan muchas cosas por descubrir" de esta especie, ya que "no se sabe dónde ni cómo ni cuándo se reproduce la anguila europea". "El hallazgo de que las anguilas se reproducen en el Mar de los Sargazos se hizo hace algo más de cien año por el biólogo Johannes Schmidt, pero seguimos sin saber dónde se reproducen realmente en ese lugar tan grande, ni a qué profundidad, ni en qué época, ni cuántos individuos de los que salen se reproducen".