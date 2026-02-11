BlaBlaGüéjar: El nuevo coche compartido de Güéjar Sierra (Granada) como alternativa al transporte por el temporal

Cartel. - AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada) acaba de poner en marcha un servicio de coche compartido bajo el nombre de 'BlaBlaGüéjar' en un intento de mitigar las consecuencias de la suspensión de la línea 390 del Consorcio de Transporte Metropolitano tras los efectos del temporal.

El municipio lanza esta propuesta, que sigue la filosofía del 'Blablacar', un día después de habilitar un microbús municipal gratuito que realiza ocho conexiones diarias con Granada, cuatro en cada sentido.

"Lo hemos lanzado en un intento de mitigar las consecuencias de la suspensión de la línea 390 del Consorcio de Transporte Metropolitano tras los efectos del temporal en la carretera provincial GR-3200 que, si bien presenta algunas afecciones, solo estuvo cortada de forma total durante unas horas en la madrugada del miércoles al jueves de la semana pasada y está siendo mantenida de forma constante por Diputación y la Junta", explica el alcalde, José Robles.

Para el regidor, resulta "inexplicable" que el servicio de autobús metropolitano se restaurase el domingo con microbuses "cuando la carretera estaba en peores condiciones que las actuales" y ahora "todo sean problemas para que vuelva a funcionar".

"La idea del BlaBlaGüéjar está motivada porque no queremos dejar tirados a aquellos vecinos que dependen del transporte público para ir a trabajar o a realizar trámites médicos o administrativos a Granada", indica el primer edil, al tiempo que indica que su funcionamiento es sencillo.

De carácter altruista y voluntario, el servicio se coordina a través de un grupo de WhatsApp con unas normas básicas y en el que solo son miembros sus usuarios potenciales.

Por un lado, los conductores informan de su trayecto, horario y plazas disponibles. Por otro, las personas que necesitan desplazarse contactan con ellos hasta completar las plazas.

Tras solicitar la declaración de zona gravemente afectada en el pleno del pasado lunes 9 de febrero, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra sigue centrado en valorar los daños registrados como consecuencia del tren de borrascas que ha golpeado España en los últimos días.

En este momento, los puntos más críticos son las explotaciones ganaderas a las que se está intentando hacer llegar pienso.