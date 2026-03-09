Blanco afea la "falta de lealtad" institucional de la vicepresidenta del Gobierno por su reunión con Hitachi en Córdoba

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha calificado de "falta de lealtad entre instituciones" el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, haya "convocado una reunión" este lunes con el CEO de Hitachi Energy en Córdoba apenas "dos horas antes" de la reunión programada "desde la semana pasada" por parte del Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Córdoba, y en la que, según la consejera, "tenía que estar también la Subdelegación del Gobierno" de España.

Así lo ha manifestado Blanco en respuesta a preguntas de los periodistas antes de participar en la Diputación de Córdoba en el acto de entrega de los Premios 'Córdoba en Igualdad 2026', a la vez que ha felicitado a CCOO, "sindicato mayoritario en el comité de empresa de Hitachi", tras haber decidido suspender la huelga respecto a la negociación del convenio colectivo para dicha planta.

Tal y como ha explicado la responsable de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, desde la Junta llevan "monitorizando este conflicto desde hace más de cuatro meses", todo ello "como se hacen las cosas: sin focos, con mucha prudencia y desde luego intentando acercar las partes".

En este sentido, ha detallado que este lunes hay programada "una reunión a las 14,00 horas en la que va a estar el Ayuntamiento de Córdoba, el consejero de Industria", Jorge Paradela, y la propia Rocío Blanco, un encuentro en el que, además, "tenía que estar también la Subdelegación del Gobierno, porque también le dan ellos incentivos, de hecho le dan 11,7 millones, cuando la Junta de Andalucía le da un importe menor", ha aclarado.

Así las cosas, la "sorpresa" ha sido que "se ha convocado una reunión por" parte de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "a las 12,00 horas con el CEO de Hitachi", que participa con la Junta en el encuentro de las 14,00 horas, por lo que entiende "que la subdelegada no vendrá a la reunión que tenemos convocada a las 14,00 horas", siendo "una falta de lealtad entre instituciones".

Según ha comentado, desde el Gobierno andaluz entienden que tenían "que estar todas las administraciones a una, precisamente, porque esto es un problema de la plantilla de Hitachi y de Córdoba en general", motivo por el que había que "dar una imagen cohesionada de todas las administraciones". Sin embargo, "esta falta de lealtad dice muy poco de cómo son los estilos políticos de algunas personas, que a lo mejor les importa más la foto que realmente el contenido".

Asimismo, Rocío Blanco ha afeado que "alguien que no ha participado en los últimos cuatro meses ni se ha interesado ni ha preguntado por este conflicto de pronto convoque al CEO dos horas antes de que se le haya convocado desde la semana pasada por parte del resto de administraciones", lo que "deja una imagen, una vez más denostada, de lo que significa la política por algunos".

"Se trataba de ir todos a una y de que los trabajadores percibieran que todas las administraciones estábamos coordinadas", ha recalcado la consejera, que ha pedido a la candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas "que se decida ya si deja su puesto como vicepresidenta y como ministra y deja de estar a tiempo parcial en Andalucía", pues es "una imagen muy poco favorecedora" y "muy triste" para este conflicto laboral el hecho de que haya "una división y, sobre todo, ese oportunismo de convocar dos horas antes a la convocatoria" ya prevista, ha apostillado Blanco.