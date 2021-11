Blanco prevé la creación de unos 100.000 empleos en 2022, menos que el Presupuesto andaluz que teme que "no se aprobará"

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha estimado en "unos 100.000" los empleos que se crearán en Andalucía el próximo año 2022, cifra inferior a la contemplada en el proyecto de Presupuestos que el Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) aprobó la semana pasada, y que la titular de Empleo teme que "no se va a aprobar" en el Parlamento por la falta de apoyo entre los grupos de la oposición.

El proyecto de Presupuestos para 2022 que aprobó el pasado miércoles el Gobierno andaluz incluye una previsión de crecimiento del 7% de la economía andaluza, que, de cumplirse, se traduciría en una creación de empleo que se movería en una horquilla de entre 110.000 y 125.000 empleos, un aumento del 3,5%-4%.

Al ser preguntada por esta previsión de creación de empleo y si la ve "verosímil", la consejera ha señalado, en una entrevista en 7 TV Andalucía emitida este pasado lunes por la noche y recogida por Europa Press, que no sería ella "quien vaya en contra del consejero de Hacienda", Juan Bravo, pero ha apostillado que "todos los datos que nos vienen para el año que viene" estiman "una creación de empleo en torno al 1,8%" y "una subida del PIB en torno al 6% quizá", también inferior a la del 7% que prevé el proyecto de cuentas andaluzas.

Esas previsiones se traducirían en que serían "unos 100.000 puestos de trabajo" los que se crearían el año que viene en Andalucía, según ha explicado la consejera, quien también ha indicado que le "encantaría que hubiera Presupuestos" nuevos en 2022 porque "sería lo mejor para los andaluces", ya que "son los de la recuperación" tras la pandemia, si bien ha apuntado que su "pobre olfato político" le dice que "previsiblemente no se van a aprobar" en el Parlamento, "desgraciadamente para los andaluces".

La titular de Empleo ha lamentado esa posible circunstancia porque, según ha subrayado, el proyecto de Presupuestos que ha aprobado la Junta "no tiene ideología", y en él "se han quitado interpelaciones" que pudieran hacer a algunos grupos de la oposición sentirse "incómodos" con ellas.

En esa línea, Rocío Blanco ha opinado que el posible rechazo a estas cuentas por parte de los partidos de la oposición deriva de "circunstancias que no tienen nada que ver con este Presupuesto en concreto", y no proceden "de Andalucía, sino de mucho más arriba, y no se paran a pensar en la letra" de las cuentas.

"POTENCIAL" DE ANDALUCÍA PARA LIDERAR LA CREACIÓN DE EMPLEO

Por otro lado, la consejera ha reconocido que "los datos no demuestran" que Andalucía sea actualmente la "locomotora de la creación de empleo" en España, como se sostiene por parte de algunos miembros del Gobierno de la Junta, si bien ha defendido que la comunidad autónoma tiene "potencial para ser el motor económico de España".

En esa línea, ha subrayado que Andalucía tiene "muchas fortalezas y, sobre todo, un gran capital humano", y ha abogado por "trabajar en crear ecosistemas de éxito y replicarlos", al tiempo que ha defendido la necesidad de mejorar en educación y formación, que constituyen "ese hándicap que tenemos todavía en Andalucía que hace que nuestro capital humano no esté al mismo nivel que en otros países de Europa y en la comparativa a nivel nacional", ha señalado.

Así, la consejera ha lamentado que Andalucía presenta "una tasa de abandono escolar del 21,6%", cuando la media nacional está en el 17% y la del País Vasco, por ejemplo, en el 5,6%. Además, ha apuntado que "otro punto de partida que también lastra" a la comunidad es el "tamaño muy pequeño" de la mayoría de sus empresas, y ha abogado por eso por "crear más empresas" y también por promover la "digitalización de la administración" y la "simplificación y reducción de trabas burocráticas".

Tras defender que los andaluces "tenemos que creernos que podemos", porque "no somos peores que nadie", la consejera ha apuntado que Andalucía ha padecido "un lastre histórico en el que no hemos sabido aprovechar los beneficios de la autonomía", y ha señalado que "tenemos que seguir trabajando" y "crear el ecosistema necesario para que las empresas, que son las que crean empleo, prosperen", mientras que la administración debe procurar "no estorbar" y "ser catalizadores de la inversión", según ha añadido.

AYUDAS DEL GOBIERNO PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Por otro lado, en relación al fondo de 1.109 millones de euros que Andalucía ha recibido del Gobierno central para ayudas a la solvencia de empresas y autónomos, la consejera ha explicado que la Junta cuenta actualmente con "600 millones" cuya ejecución ya está comprometida, y ha incidido en la necesidad de que la totalidad del dinero recibido se aplique en el "tejido productivo" de Andalucía, sin que haya que devolver ni un millón al Estado.

La consejera, en todo caso, ha reiterado que, "desde primera hora", Andalucía, al igual que "todas las comunidades autónomas", dieron "la voz de alarma desde el punto de vista de la gestión porque los requisitos que ponía la norma" estatal que regulaba la ejecución de estos fondos "difícilmente podían cumplirlas las empresas", y al respecto ha valorado que desde el Gobierno se haya "modificado en parte" la normativa "en la línea que queríamos".