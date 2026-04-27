El BOJA publica las declaraciones de bienes de candidatos la semana del inicio de la campaña de las elecciones andaluzas

Archivo - La candidata a la Junta de Andalucía del PSOE-A, María Jesús Montero, saluda al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d) a su llegada al acto del Día de Andalucía. A 28 de febrero de 2026. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes, 27 de abril, las declaraciones sobre actividades, bienes e intereses de los candidatos proclamados para las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo de 2026, cuya campaña electoral comenzará oficialmente en la medianoche del viernes que viene, 1 de mayo.

La publicación de estas declaraciones, consultadas por Europa Press en un número complementario del BOJA de este lunes, se realiza en cumplimiento del apartado 5 del artículo 24 de la Ley Electoral de Andalucía, que "establece que los candidatos proclamados presentarán ante la Mesa (del Parlamento), antes del día trigésimo primero posterior al de la convocatoria, declaración sobre actividades, bienes e intereses (...), que se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y estarán disponibles en internet antes del día trigésimo quinto posterior al de la convocatoria de las elecciones".

El contenido de las declaraciones de los candidatos que concurren por las ocho provincias para ocupar alguno de los 109 escaños de los que se compone el Parlamento andaluz se extiende a lo largo de dos documentos, y se ordena en función de las circunscripciones en las que se presentan las candidaturas.

Entre los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía por parte de las formaciones que han contado con representación parlamentaria en la última legislatura, el líder del PP-A, Juanma Moreno, que aspira a la reelección como presidente del Gobierno andaluz, declara un saldo de 20.422 euros en cuentas bancarias, así como un plan de pensiones por valor de 46.894 euros, y una cuenta de valores en una entidad bancaria por valor de 5.639 euros.

Además, Moreno --que encabeza la lista del PP-A por Málaga-- declara un crédito hipotecario por valor de 302.197 euros, y, en su declaración de bienes e intereses, incluye tres viviendas --una en Madrid, otra en Málaga y otra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)--, un local en Málaga, otros dos inmuebles urbanos --en Málaga, uno de ellos una plaza de aparcamiento--, y dos inmuebles rústicos en la localidad malagueña de Cártama.

El candidato del PP-A declara tener el "pleno dominio" de cinco de dichas ocho propiedades, mientras que de las tres restantes declara que están vinculadas a él en "nuda propiedad". Los valores catastrales de las tres viviendas declaradas oscilan entre los 48.198 euros de la ubicada en Madrid --un apartamento-- y los 65.264 euros al que asciende el valor catastral de la situada en Málaga.

DECLARACIONES DE CANDIDATOS

Por su parte, la secretaria general y candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta al frente de la lista de Sevilla, María Jesús Montero, declara un saldo de 93.299,39 euros en cuentas bancarias, y dos créditos hipotecarios por valor de 31.504,34 y 40.254,68 euros.

Además, la también diputada nacional por Sevilla y exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, incluye cinco inmuebles en su declaración de bienes e intereses. Se trata, en concreto, de cuatro viviendas --en situación de "pleno dominio"-- en Sevilla por valores catastrales que oscilan entre 36.728,50 y 24.909 euros, y otra propiedad encuadrada en la categoría de "otros inmuebles urbanos", también en Sevilla con un valor catastral de 6.308 euros.

El candidato de Vox a la Junta y cabeza de lista de su partido por Cádiz, Manuel Gavira, declara un saldo de 100.000 euros en cuentas bancarias y un vehículo automóvil valorado en 10.000 euros.

Por su parte, el candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, que concurre por Sevilla y es también el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), declara un saldo de 43.819 euros en cuentas bancarias y un préstamo hipotecario valorado en 78.246,14 euros.

Asimismo, declara tener un automóvil valorado en 20.000 euros y dos viviendas, una en Sevilla --en situación de "multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien"-- y otra de "pleno dominio" en Huelva, cuyo valor catastral se cifra en 40.394,08 euros.

Finalmente, el candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, que encabeza la lista de su formación por Cádiz, declara un saldo de 34.460,51 euros en cuentas bancarias y un automóvil valorado en 16.200 euros.

