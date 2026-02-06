Bomberos emplean cinco horas para retirar un árbol del río Jaén a su paso por el Puente Jontoya

Reitara del árbol del cauce del río Jaén, en el Puente Jontoya - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de Bomberos de Jaén ha trabajado durante cerca de cinco horas para retirar un árbol de gran porte que había caído en el cauce del río a su paso por el Puente Jontoya, en Jaén capital, quedando atascado en el marco de control del Río Jaén.

Este árbol preocupaba por sus dimensiones a los residentes y a las autoridades, dado que progresivamente ha ido reteniendo agua y restos de broza. El alcalde de Jaén, Julio Millán, había pedido a los responsables de los efectivos que, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se trabajara en su retirada para evitar la acumulación de agua y de restos de materiales.

Los bomberos comenzaron por podar algunas de las ramas de la copa para aligerar el peso, bajo las directrices del jefe del cuerpo, Antonio Tobaruela. Tras varios intentos con una pluma para moverlo, finalmente los bomberos de Jaén han accedido directamente al árbol para colocar una eslinga que permitiera su retirada.

Para ello, se han visto obligados a nadar hacia el árbol para, subidos sobre él proceder a atarlo de tal manera que el camión pluma que lo ha retirado finalmente del cauce pudiera elevarlo con todas las garantías.