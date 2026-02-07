Los bomberos de Granada piden extremar las precauciones y envían un mensaje de solidaridad a los damnificados

Imagen de la presa de Quéntar en Granada aliviando agua tras el paso de la borrasca Leonardo, el pasado miércoles - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del servicio municipal de prevención, extinción de incendios y salvamento de Granada, que presta sus servicios en la ciudad de la Alhambra y en municipios de su entorno, han divulgado un mensaje de ánimo y solidaridad con los vecinos afectados por la concatenación de borrascas que viene afectando a Andalucía desde finales del pasado enero, pidiendo además seguir extremando la precaución.

"Granada siempre ha demostrado ser una ciudad y una provincia unida en los momentos difíciles, y estamos seguros de que, una vez más, saldremos adelante juntos", señalan los bomberos en su texto, consultado por Europa Press, tras ser divulgado a través de las redes sociales de este servicio de emergencias del Ayuntamiento de Granada junto con un vídeo de algunas de las zonas en que han actuado en los últimos días.

"La borrasca 'Leonardo' ha golpeado con dureza a nuestra provincia, provocando lluvias intensas y situaciones de gran dificultad para numerosos vecinos y municipios" ante lo que el cuerpo de Bomberos de Granada ha intervenido "en centenares de servicios a lo largo de estos días, acudiendo a todos los puntos donde ha sido necesaria" su presencia.

"Han sido días de trabajo ininterrumpido, en los que se han reforzado las brigadas operativas para poder ofrecer la mejor cobertura posible ante las múltiples incidencias producidas: inundaciones, rescates, achiques de agua, evacuaciones preventivas y actuaciones para garantizar la seguridad de personas y bienes", indican, a sabiendas, agregan, de que, "detrás de cada aviso, hay familias que han visto cómo el agua entraba en sus hogares, comercios o vehículos".

"Sabemos que, más allá de la emergencia, quedan daños materiales y, sobre todo, la preocupación y la angustia de quienes han perdido bienes materiales en cuestión de horas" por lo que "cada intervención se ha realizado con la máxima profesionalidad, pero también con cercanía y empatía hacia quienes estaban viviendo momentos muy difíciles".

Han señalado también que han tenido que "evacuar diversas zonas afectadas para proteger a sus habitantes y evitar riesgos mayores", vecinos a los que han trasladado su apoyo y su deseo de que puedan "recuperar cuanto antes la normalidad y reconstruir sus hogares y enseres de la mejor manera posible". "Nuestro compromiso, como siempre, ha sido y seguirá siendo estar donde se nos necesite, trabajando con entrega y vocación de servicio público", y también "para ayudar en todo lo necesario durante la recuperación".