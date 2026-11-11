La borrasca Charles desinfla las manifestaciones por el 11N en Andalucía, suspendidas en cuatro provincias

Imágenes de las movilizaciones de los sindicatos con motivo de la huelga general 11N. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Charles por Andalucía ha obligado este miércoles 11 de noviembre a los sindicatos CCOO y UGT a suspender las manifestaciones previstas para la tarde como colofón a la jornada de huelga general en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Las convocatorias se han mantenido en Almería, Granada, Jaén y Málaga.

No obstante, el Sindicato de Inquilinas --el tercer sindicato que está detrás de la convocatoria de huelga general--, en el caso de Cádiz, ha anunciado que la manifestación se ha aplazado al próximo domingo 15 de noviembre a las 12,00 horas debido a las circunstancias meteorológicas que se espera en la capital con la llegada de la borrasca Charles.

En las localidades de Rota y La Línea de la Concepción, donde también estaban programadas manifestaciones por la huelga general a las 18,00 horas, sus organizadores ha anunciado su suspensión por estos mismos motivos. Sobre la convocatoria en Cádiz, UGT ha justificado este cambio "por motivos de seguridad y responsabilidad" debido a las condiciones del tiempo.

En un mensaje en Facebook, consultado por Europa Press, el Sindicato de Inquilinas ha destacado que "más de 2.000 personas" han recorrido esta mañana las calles de Cádiz en "una jornada histórica de lucha por la vivienda, los salarios y los servicios públicos". Para el sindicato, este "enorme trabajo colectivo demuestra que cuando la clase trabajadora se organiza, somos capaces de parar y movilizar nuestros barrios, nuestros centros de trabajo y nuestras ciudades".

Los sindicatos CCOO y UGT de Huelva han acordado desconvocar la manifestación de huelga general ante las previsiones meteorológicas adversas que afectan a la capital, con una previsión de alerta naranja por tormentas, tornados y rachas de viento superiores a los 120 kilómetros por hora. Las organizaciones consideran que, ante estas circunstancias, debe prevalecer la seguridad de las personas, evitando cualquier situación de riesgo para quienes tenían previsto participar en las movilizaciones convocadas, así como para el conjunto de la ciudadanía.

En el caso de Sevilla, UGT y CCOO han comunicado la suspensión debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la provincia. La manifestación queda suspendida como medida de "prevención y responsabilidad" con el objetivo de "garantizar la seguridad de todas las personas que tenían previsto participar en ella". En un comunicado conjunto, los sindicatos explican que, "ante las actuales circunstancias meteorológicas, la protección de la integridad de trabajadores, delegados y ciudadanía debe ser la máxima prioridad, evitando cualquier situación que pueda suponer un riesgo para las personas participantes".

No obstante, las organizaciones sindicales han querido dejar claro que "la suspensión de la manifestación no supone, en ningún caso, una renuncia a las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de la huelga general". "La defensa de unos salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el acceso a una vivienda asequible, el desbloqueo de la negociación colectiva y la mejora de los servicios públicos continúan siendo demandas fundamentales de la clase trabajadora", han reiterado en la nota conjunta.

Finalmente, han agradecido la implicación de los delegados, afiliados y trabajadores que han participado en la jornada de huelga general y han reiterado su compromiso de continuar defendiendo los derechos laborales y sociales de la ciudadanía. En el caso de Córdoba, CCOO y UGT han decidido suspender la manifestación, puntualizando fuentes de UGT a Europa Press que se baraja la opción de celebrar la manifestación el próximo domingo, a las 12,00 horas y con el mismo recorrido que estaba previsto para este miércoles, si bien esa cuestión habrán de decidirla los convocantes a una reunión que celebrarán este jueves.