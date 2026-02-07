La borrasca deja este domingo aviso naranja por oleaje y amarillo por lluvia y viento en toda Andalucía, salvo Sevilla

Imágenes del fuertes vientos provocado por la borrasca Leonardo. A 05 de febrero del 2026 en Almería. España. - Marian León - Europa Press

Andalucía continúa bajo avisos meteorológicos este domingo a causa del paso de la borrasca Marta, que dejará activados avisos naranja por fenómenos costeros en Cádiz, Almería y Granada y amarillos en Huelva, así como el nivel amarillo por lluvias en Córdoba, Jaén, Cádiz, Granada y Málaga y a causa de fuertes vientos en Almería y Granada.

Así lo expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, que señala que en las provincias de Cádiz, Almería y Granada se podrán alcanzar olas de hasta seis metros.

En concreto, la Aemet ha precisado que el litoral gaditano y el Estrecho de Cádiz tienen señalados avisos naranjas por oleaje hasta la una de la madrugada por vientos del suroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9) en el Estrecho, con mar combinado del oeste o suroeste de cinco a seis metros. Además, el mismo nivel se mantiene activado desde las 6,00 hasta las 18,00 horas en las zonas de Poniente y Almería Capital, levante almeriense y costa granadina, por viento del oeste de 50 a 70 kilómetros por hora --fuerza 7 a 8-- y olas de tres a cuatro metros.

Al hilo, la alerta amarilla por fenómenos costeros se encuentra prevista en hasta las 3,00 horas en el litoral de Huelva, ocasionalmente por viento del oeste de 50 a 71 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres metros. Por su parte, en la costa granadina, el levante almeriense y la comarca de Poniente y Almería Capital se encuentra indicado por vientos de oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres metros, a excepción de esta última zona mencionada, que también puede presentar vientos del suroeste.

En el litoral de Cádiz y en el Estrecho se encuentra decretado el aviso amarillo desde la una de la madrugada hasta las 9,00 horas por vientos de oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), con mar combinado del oeste o suroeste de cuatro a cinco metros. Asimismo, las comarcas de Poniente y Almería Capital, levante almeriense y costa granadina volverán a activarse con nivel amarillo durante el resto de la jornada por vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres metros.

Por su parte, las alertas amarillas por lluvias se encuentran decretadas todas hasta las 6,00 horas y por una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en Ronda, en Málaga; la zona Subbética cordobesa; las comarcas jiennenses de Capital y Montes y Cazorla y Segura; las áreas de Estrecho y Grazalema, en Cádiz; y Cuenca del Genil y Nevada y Alpujarras, en Granada, así como su costa.

Finalmente, los avisos amarillos por fuertes vientos se encuentran señalados en la costa granadina desde las 6,00 hasta las 21,00 horas por rachas máximas de 80 kilómetros por hora, así como en las comarcas granadinas de Guadix y Baza, desde las 12,00 horas hasta el final del día por rachas máximas de 70 kilómetros por hora y vientos de componente oeste, y Nevada y Alpujarras, desde las 21,00 horas hasta el final de la jornada, por rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

Asimismo, la comarca de Poniente y Almería Capital mantiene el aviso amarillo durante toda la jornada por rachas de viento máximas de 80 kilómetros por hora, con vientos de componente oeste, afectando a la parte occidental de la comarca. Además, en Valle del Almanzora y Los Vélez y en Nacimiento y Campo de Tabernas, desde las 11,00 hasta el final del día, se mantienen las alertas amarillas por rachas de viento de componente oeste máximas de 80 kilómetros por hora.