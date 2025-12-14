La borrasca Emilia deja este domingo una treintena de incidencias en Andalucía, la mayoría de ellas en Almería

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de hoy con avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía. A 13 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Emilia por Andalucía ha dejado una treintena de incidencias este domingo en la zona oriental de la región, sobre todo en la provincia de Almería. Entre ellas, la más destacada ha sido el rescate de tres personas ilesas de su vehículo tras la crecida de la rambla San Francisco en Huércal-Overa. Asimismo, numerosas carreteras almerienses se han visto afectadas por las fuertes precipitaciones, condicionando así la circulación de los vehículos.

Según ha informado en una nota el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), se ha pedido extremar la precaución y no bajar la guardia hasta que pase el peligro asociado a la borrasca Emilia. De hecho, la Aemet ha elevado a última hora de la tarde a nivel rojo de aviso --peligro extraordinario -- la zona del Levante almeriense que se une a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez que ya estaban también en rojo, además, ha ampliado su hora de finalización hasta las 06,00 horas del lunes 15 de diciembre.

Bajo este contexto, la EMA ha mandado un mensaje masivo, Es-Alert, a los nueve municipios del Levante almeriense: Carboneras, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Níjar, Pulpí, Turre y Vera. El envío informa del aviso activado para la zona al tiempo que señala la importancia de seguir las recomendaciones del 112, evitar des- plazamientos innecesarios, nunca cruzar por zonas anegadas y subir a las partes más altas de la vivienda en caso de inundaciones, entre otras cuestiones.

En concreto, durante la jornada de este domingo, las precipitaciones se han concentrado especialmente en la provincia almeriense, donde se ha gestionado un mayor número de avisos, la mayoría por anegaciones en carreteras que han condicionado la circulación especialmente en la red secundaria.

Este ha sido el caso de tres carreteras a su paso por Pulpí --la A-332, la A-1201 y la A-350--. En este municipio las intensas lluvias de la tarde han ocasionado la subida de las ramblas en el Pulpí --la de Nogalte, Los Charcones y Las Palmeras-- y han condicionado el tráfico en las zonas aledañas.

También se han visto afectadas la A-332, la AL-8106 y la rotonda de acceso a la AP-7 desde la A-332 en Cuevas del Almanzora; la AL-5100 en Albánchez, la A-1178 en Olula de Castro, donde se había acumulado nieve; y la AL-6105 a la altura de Macael.

Al hilo, la sala coordinadora ha detallado que en la provincia almeriense tres personas han sido rescatadas ilesas de su vehículo tras la crecida de la rambla San Francisco en Huércal-Overa. Además, se han visto afectados los accesos a Los Cortes, Rambla Honda, Sacristía y Paraje Marchalico por crecida de la rambla del pueblo en Lubrín.

En Granada, el paso de la borrasca apenas se ha dejado sentir, ya que se han gestionado un par de avisos por de anegaciones sin mayores consecuencias en Baza --en un garaje y en un domicilio--.

Cabe recordar que sigue activado, desde el pasado viernes, el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1.

Según ha explicado el 112, la fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

En este sentido, el 112 ha destacado que el Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado miércoles día 10 de diciembre cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

En cuanto a los planes territoriales de emergencia local, a esta hora, permanecen activados 26, 14 de ellos en la provincia almeriense. Respecto a los avisos hidrológicos, a esta hora, se encuentra en nivel rojo el río Almanzora en el municipio de Cuevas del Almanzora.

AVISOS METEOROLÓGICOS

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso rojo --peligro extraordinario-- por lluvias hasta las 06.00 horas del lunes en las comarcas del Levante, el Valle del Almanzora y Los Vélez. En naranja está también Nacimiento y Campo de Tabernas. Además, la Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias en el Poniente y Almería capital y por tormentas en toda la provincia.

En Granada, continúa el aviso naranja por precipitaciones en Guadix y Baza hasta finalizar el día. Para este lunes, la Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias en el Valle del Almanzora y Los Vélez y amarillo por lluvias y tormentas en el resto de la provincia. También habrá amarillos por precipitaciones en la zona del Estrecho (Cádiz), Guadix y Baza (Granada) y el Sol y Guadalhorce (Málaga).

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

En episodios de fuertes lluvias, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante infor- marse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos.

Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.