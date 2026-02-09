La borrasca Marta deja más daños en el tendido eléctrico en Sevilla y Cádiz con 40 técnicos y la UME desplegados

Temporal.-Endesa registra 189 torres dañadas y más de 170 elementos del tendido estropeados tras once días de borrascas - ENDESA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Marta, el tercero de los temporales concatenados que está impactando en Andalucía, ha dejado nuevos daños en el tendido eléctrico aéreo de las provincias de Sevilla y Cádiz. Así, las torres eléctricas en la Línea de Alta Tensión Palacios-Fontanal-Lebrija, de 66 kilovoltios, a la altura de la zona de Las Marismillas (Las Cabezas de San Juan, Sevilla), han sido abatidas debido al fuerte viento, la lluvia y al terreno inundado.

Los técnicos han estado desde este domingo trabajando en la adecuación provisional de la línea, debido a que las condiciones del terreno no permiten el acceso de maquinaria pesada y el estado del suelo impide el fraguado del hormigón que sirve de base para los apoyos estándar, ha explicado la empresa en una nota de prensa.

Para ello, ha explicado, se ha desplegado "un retén de 40 técnicos que han conseguido asegurar el tendido en condiciones técnicas de máxima complejidad y en un tiempo récord". Estos trabajos se han hecho en coordinación con el Centro de Control de la Red de Endesa, que ha posibilitado la reconfiguración del flujo eléctrico, gracias a la digitalización de la red, para poder garantizar el suministro a la zona. Durante los próximos días los técnicos seguirán realizando maniobras en la línea para afianzar su estructura.

Asimismo, las consecuencias de la borrasca Marta también se han dejado notar en la Línea de Alta Tensión Barca de la Florida-Tablellina, de 66 kilovoltios, que abastece de energía a parte de la Sierra de Cádiz, donde la caída de un árbol de grandes dimensiones arrastró ayer las tres fases de los cables conductores del tendido eléctrico. El desbordamiento del río Guadalete complicó "en extremo" las maniobras de retirada del árbol, debido a la aparición de un caudal de agua con fuertes corrientes debajo de la línea eléctrica, que imposibilitaban los trabajos de normalización del tendido.

Se ha necesitado la intervención de efectivos de la UME para poder llevar a cabo las maniobras de retirada del árbol, que han estado gestionados por el Puesto de Mando Avanzado instalado en Ronda para organizar los servicios de emergencia. Los trabajos se han realizado en coordinación con los técnicos de Endesa, que han tenido que destensar los cables de la línea para no crear un efecto de catapulta en el momento de apartar el árbol. En esta ocasión, el Centro de Control de la Red de Endesa también ha sido clave para poder ofrecer vías alternativas de suministro a la zona.

Los técnicos de Endesa llevan "trece días sin descanso" atendiendo todas las incidencias que los temporales Kristin, Leonard y Marta están originando en la red de distribución, "un desafío técnico y humano sin precedentes que se está gestionando gracias el esfuerzo, sacrificio, pericia y profesionalidad del equipo humano de la compañía".

Desde el pasado 27 de enero, cuando Endesa activó su Plan Operativo de Emergencia, todo el personal disponible de la compañía y de las empresas contratistas están "sobre el terreno para solventar en el menor tiempo posible las incidencias que se originan derivadas de la intensidad de los dos temporales continuados sobre el territorio, con efectos inéditos".

El balance de daños ocasionados en los tendidos eléctricos aéreos es bastante cuantioso. En todo el territorio andaluz, se han contabilizado, hasta el momento, 53 árboles caídos en la red aérea, 252 cables conductores partidos por la fuerza del viento, 189 torres eléctricas dobladas, partidas o derribadas por la intensidad de los temporales y más de 170 elementos del tendido aéreo rotos o dañados significativamente.

Asimismo, en la medida en que los temporales avanzan, se están encontrando multitud de zonas inundadas y anegadas en las que hay infraestructura eléctrica a la que no hay acceso. En ese sentido, Endesa está manteniendo un contacto continuo con los organismos de Protección Civil, UME, Bomberos y las autoridades competentes de las que ha recibido total colaboración para priorizar trabajos de reposición y acceso a zonas complicadas.