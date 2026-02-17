La borrasca 'Pedro' activa este miércoles el aviso amarillo por viento en Jaén y además por oleaje en Almería y Granada

Imagen de archivo del fuerte viento provocado por la borrasca. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Pedro' llega este miércoles, 18 de febrero, con aviso amarillo por viento y oleaje en Almería y Granada, y sólo por viento en Jaén, donde se prevén rachas de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, el aviso por viento permanecerá activo en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez, así como en Nacimiento y Campo de Tabernas, desde las 21,00 horas y hasta la medianoche. En estas zonas soplarán vientos del oeste con rachas que podrán alcanzar los 70 km/h.

En el litoral, el oleaje motivará también la activación del aviso amarillo desde las 18,00 horas hasta el final de la jornada en Poniente y Almería Capital, donde se esperan vientos del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre dos y tres metros.

En la provincia de Granada, las comarcas de Guadix y Baza, así como el litoral, estarán bajo aviso amarillo por viento desde las 21,00 horas y hasta el final de la jornada de este miércoles, con rachas de componente oeste que podrán alcanzar los 70 km/h.

Además, en la costa granadina se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 18,00 horas y la medianoche, ante la previsión de viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

Por último, la provincia de Jaén el aviso amarillo por viento afectará a la comarca de Cazorla y Segura desde las 21,00 horas hasta el término del día, donde se esperan rachas del oeste de hasta 70 km/h.