La borrasca provoca el corte de la A-306 entre los términos de El Carpio y Bujalance, en Córdoba

Imagen de archivo de una carretera autonómica inundada - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado de que la carretera A-306, que une las provincias de Córdoba y Jaén, ha sido cortada al tráfico entre los puntos kilométricos 1 y 10 entre los términos municipales cordobeses de El Carpio y Bujalance, en la provincia cordobesa, a causa de los efectos que deja el temporal.

Previamente, en la tarde de este sábado, la Junta señalaba que, también en la provincia de Córdoba, la carretera autonómica A-3150 está cortada de nuevo al tráfico en torno al punto kilométrico 4, en término de Palma del Río, por las afecciones que el temporal ha dejado tras el paso de la borrasca 'Leonardo', a la que se concatena a su vez a partir de este fin de semana la denominada 'Marta'.

En la mañana de este sábado, la red autonómica tenía cortadas al tráfico en la provincia otras seis carreteras como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos de los últimos días, a las que se han sumado la A-3150 y la A-306.