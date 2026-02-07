Moreno apunta que la cifra de desalojados podría aumentar entre 150 y 200 más durante la noche del sábado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios de comunicación durante visita zonas inundadas de Córdoba a 7 de febrero de 2026. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado en la noche de este sábado, 7 de febrero, que todas las áreas "han dejado de estar incomunicadas" a causa de la acumulación de agua que han dejado las precipitaciones registradas por el paso de la borrasca Marta, al tiempo que ha apuntado a que se sumarán entre 150 y 200 las personas desalojadas a las 11.000 confirmadas por el Gobierno andaluz.

Tal y como ha detallado en una entrevista concedida a Antena 3 y recogida por Europa Press, el presidente autonómico ha asegurado que ya tienen "acceso directo" a todas las personas, y ha precisado que muchas de ellas "han tenido que salir de sus viviendas".

"Lo que queremos es ahora mismo esperar a que pase este temporal y después comprobar que su vivienda se encuentra en buen estado, que los accesos se encuentran en buen estado para que puedan volver a sus hogares", ha apostillado Moreno, mientras confirmaba que la proridad de la Administración autonómica es la de "asegurar aquellas zonas donde pueden haber peligro".

En relación, ha señalado a la provincia de Cádiz como "una de las más azotadas en todo este río atmosférico", así como las provincias de Córdoba y parte de Sevilla en la zona del Guadalquivir. Además, ha apuntado que en Cádiz y Sevilla los pantanos se encuentran al 95%, y están "vigilando su crecimiento porque, evidentemente, tienen un margen de seguridad que no podemos sobrepasar".

Asimismo, ha concretado que están especialmente atentos a los movimientos de tierra que están provocando fisuras en casas y en calles "como consecuencia de la enorme humedad", lo que ha motivado que solicite a los ciudadanos "que no hagan desplazamientos que sean innecesarios".

Al hilo, el presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que han intentado "estar un pasito por delante de esta crisis", y ha valorado la actuación "con mucha profesionalidad" del Gobierno andaluz, que ha actuado, según afirma, con "mucha cooperación" con los servicios de emergencia y con el resto de administraciones.