Las borrascas Bruna y Charles afectarán a Andalucía gran parte de la semana con intensas precipitaciones el miércoles

Una persona pasea con paraguas bajo la lluvia en Córdoba. - JOAQUÍN CORCHERO

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha alertado sobre el impacto de dos borrascas de alto impacto que afectarán a la región durante la mayor parte de la semana, siendo los días de precipitación más intensa este lunes y el miércoles. "Tenemos la borrasca de alto impacto de nombre Bruna, que está situada al noroeste de Galicia, pero que es muy extensa", ha explicado del Pino.

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha precisado que la borrasca Bruna, que es más extensa que la propia península ibérica, ha generado ya precipitaciones este lunes y permanecerá prácticamente estacionaria hasta su disipación el viernes. "Va a tener impacto durante la mayor parte de la semana esta borrasca", ha explicado. Pero, el miércoles una segunda borrasca --denominada Charles-- de menor tamaño pero con características diferentes llegará a Andalucía, intensificando nuevamente las precipitaciones.

No obstante, el martes se esperan precipitaciones dispersas y ocasionales que no serán de importancia, según ha indicado del Pino. En cuanto a la borrasca Charles, "se forma muy al sur, al suroeste de las Azores", ha explicado del Pino, añadiendo que "presenta características subtropicales que la hacen más cargada de humedad que la anterior".

De este modo, la entrada de la borrasca Charles el miércoles en Andalucía generará avisos de nivel naranja por el estado de la mar, además de alertas por viento en el interior y precipitaciones intensas.

PRECIPITACIONES INTENSAS

Las zonas donde se esperan precipitaciones más intensas y mayores acumulaciones de lluvia el miércoles serán principalmente la Sierra de Aracena, la Sierra de Grazalema y la Sierra Norte de Sevilla. "En la Sierra de Aracena no se descarta que puedan recoger 100 litros por metro cuadrado", ha subrayado el delegado de la Aemet.

Otras zonas que también pueden registrar precipitaciones intensas en la jornada del miércoles son: la serranía de Ronda, la zona de la Costa del Sol cercana al Estrecho y Sierra Nevada.

Posteriormente, "el jueves y el viernes habrá precipitaciones, aunque menos intensas". Y, el sábado --que ya habrá desaparecido probablemente Bruna-- "todavía quedará algo de lluvia de una banda nubosa que viene". Sin embargo, "la estabilidad llegará el domingo probablemente".

Por último, respecto a las temperaturas, del Pino ha indicado que experimentarán cambios moderados, con bajadas en las máximas y subidas en las mínimas debido a la nubosidad, mientras que el viento será especialmente intenso el miércoles, afectando principalmente a la parte occidental de Andalucía.