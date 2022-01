Bravo asegura que Moreno "está por encima" de la marca PP y cree que los andaluces valoran el trabajo de Cs en la Junta

"El efecto real del cambio se verá en la próxima legislatura al completar la reforma de la administración"

El consejero andaluz de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ve buenas perspectivas para el PP en las próximas elecciones autonómicas porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está por encima" incluso de la marca del partido y confía en un respaldo mayoritario al actual Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) en las urnas que permita apreciar "el efecto real del cambio en la próxima legislatura" al completar los aspectos de la reforma de la administración que han quedado pendientes a causa de la pandemia.

En una entrevista con Europa Press, Bravo pone en valor que tanto Moreno como el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), consiguieron en apenas dos meses "dar la imagen de que éramos un solo gobierno", está convencido de que los andaluces "valoran el trabajo de Cs" en la Junta pese a su caída en las encuestas y defiende que "en una legislatura muy marcada por el Covid en el Gobierno de PP y Cs hemos hecho casi todo lo que prometimos".

"Dijimos que Andalucía abandonaría el infierno fiscal y lo hemos hecho. Dijimos que la simplificación de trabas administrativas y burocráticas sería una referencia y lo hemos hecho. Dijimos que haríamos una apuesta decidida por la sanidad, la educación y las políticas sociales y se ha hecho", señala el titular de Hacienda, que considera que ello permitirá que "cuando nos presentemos delante los andaluces para las siguientes elecciones sepan que lo que se va a prometer se va a cumplir porque hemos ganado esa credibilidad interna y externamente".

No obstante, Bravo admite que queda pendiente "una parte reformista porque la pandemia nos ha limitado debido a que durante un año largo hemos focalizado todos los esfuerzos en la sanidad y en la educación", de forma que aunque han salido adelante la nueva Ley del Suelo, tres decretos de simplificación o la Ley de Tasas y Tributos Cedidos, "nos queda camino reformista para que realmente se vea a Andalucía como un sitio de oportunidad".

"Lo hemos empezado y creo que ese será el objetivo de la segunda legislatura una vez superado el Covid si los andaluces nos dan la confianza", añade el consejero, que pone el foco en la reforma de la administración, un camino "que ya hemos iniciado para la reestructuración de todos los entes instrumentales aunque es verdad que se ha visto todo retrasado". A su juicio, "ese debe ser el gran objetivo para la próxima legislatura, que la gente esté orgullosa de su administración, porque por desgracia en esta sólo se van a ver algunos efectos, pero el efecto de cambio real se verá en la siguiente legislatura".

"CIUDADANOS CAE EN LAS ENCUESTAS PERO TIENE REPRESENTACIÓN"

Preguntado por si el PP se está beneficiando en exclusiva de la gestión de la Junta en detrimento de Cs según reflejan las encuestas de intención de voto, Bravo defiende que los andaluces "están valorando el trabajo que está haciendo Cs" porque aunque cae en las encuestas "afectado por la corriente general" que sufre el partido en toda España, "aquí por lo menos tienen representación" a diferencia de lo ocurrido en las últimas elecciones autonómicas en Madrid.

Respecto a Vox, el titular andaluz de Hacienda advierte de que "llevaba una carrera creciente en cuanto a representación que se ha frenado como consecuencia de no apoyar los presupuestos" de la Junta para 2022 después de haber "demostrado ser un partido útil que ha sido parte" de medidas como la rebaja fiscal o la simplificación de trabas administrativas y burocráticas. En su opinión, su veto a los presupuestos 2022 "posiblemente les penalice" porque los ciudadanos perciben que "empiezan a bloquear" la acción del gobierno.

Sobre la posibilidad de listas conjuntas de PP y Cs en Andalucía, Bravo admite que se trata de una cuestión "complicada y difícil de valorar" que se debe negociar a nivel de partidos entre Moreno y Marín y también a nivel nacional porque "los ciudadanos valoran que seamos capaces de ponernos de acuerdo" aunque hay que sopesar "si ese acuerdo hay que tomarlo antes o después" de los comicios.

"Yo creo que Juanma Moreno está por encima ahora mismo sinceramente del PP, incluso gente que no es del PP va a votarle seguro porque han encontrado a una persona que mira por Andalucía con carácter prioritario, ya que de lo contrario hubiera convocado elecciones porque los números le daban para convocar y sacar una mayoría muy amplia y con el tiempo no sabemos si será mejor o peor", señala.

QUIERE REPETIR COMO CONSEJERO PERO NO VE IMPRESCINDIBLE IR EN LAS LISTAS

Sobre su futuro político, Bravo no oculta que le "gustaría continuar" como consejero de Hacienda en la próxima legislatura porque la labor de su departamento es "muy valorada aunque no suele ser una Consejería especialmente querida", aunque se trata de una decisión que corresponde al presidente Moreno. "En mi equipo estaríamos encantados de seguir participando en este proyecto, pero primero hay que ganar y conseguir la representación y luego que el presidente considere que somos parte importante para este proyecto en su desarrollo", argumenta.

Lo que no considera imprescindible es figurar en las próximas listas electorales porque ya es consejero sin ser parlamentario andaluz. "Yo creo que hay que distribuir trabajo porque hay mucho que hacer. Si el presidente decide que vayamos en la lista, iremos en la lista y si no yo tampoco creo que sea excluyente. Creo que no pasa nada si hay otros compañeros que están haciendo un buen trabajo parlamentario por ejemplo en Jaén y no creo que tengan menos méritos que yo para encabezar la lista, con lo cual yo eso no es una cuestión que me pongo como prioridad", explica.

Sobre las diferencias internas entre 'Génova' y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Bravo asegura que "tener un partido tan grande lleva a que haya muchas corrientes, muchas formas de pensar y eso es lo que nos hace grandes porque es fantástico que haya divergencia" y reivindica que dentro del PP "tenemos diferentes formas opinar y en ese consenso es donde solemos encontrar la que le gusta a la mayoría, porque tampoco los 47 millones de españoles piensan igual".

No obstante, advierte de que en el PP "tenemos que aprender que son cuestiones internas nuestras, que tenemos que arreglar nosotros, porque a los españoles lo que les importa es que Madrid vaya bien, que la Comunidad vaya bien y que Andalucía vaya bien".

"También les encantaría que España fuera bien y lo que nos están pidiendo es centrar todos los esfuerzos para recuperar el Gobierno y volver a aplicar lo que hicieron los gobiernos de Aznar y Rajoy ahora con el Gobierno de Casado", insiste Bravo, que anima al PP a "poner ahí todo el foco y todo el esfuerzo" para conseguir que "un debate interno nuestro no se convierta en noticia, porque no aporta nada y solamente permite sacar la atención de lo realmente importante".

