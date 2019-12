Bravo confía en un acuerdo con Hacienda: "Montero sabe que sacarnos de los mercados es malo para Andalucía"

Actualizado 18/12/2019 14:39:47 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, se ha mostrado esperanzado este miércoles en "llegar a un acuerdo" con el Ministerio de Hacienda para que desde el Gobierno central permitan a Andalucía "seguir en los mercados" para buscar financiación en 2020, porque la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, "sabe que sacarnos de los mercados es malo para Andalucía".

Así lo ha subrayado el consejero en una rueda de prensa en Sevilla para informar sobre la situación del sector del juego en Andalucía y los planes de la Junta para mejorar su regulación, y a preguntas de los periodistas sobre el aviso que el Ministerio de Hacienda ha trasladado al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) acerca de que no podrá salir a los mercados en 2020 por el incumplimiento del objetivo de déficit, deuda y regla de gasto de 2018.

Bravo ha incidido en que Montero, como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, defendió "a capa y espada" la salida a los mercados de la administración andaluza, y su autorización para ello "fue la primera medida que tomó siendo ministra" del ramo, de forma que "ella sabe que sacarnos de los mercados es malo para Andalucía".

No obstante, el consejero ha abogado por "ser positivos", y se ha declarado "seguro de que, del diálogo y el consenso, somos capaces de llegar a un acuerdo, y esto que parece muy grave lo conseguimos moderar, nos dejan estar en los mercados y corregimos aquellas cuestiones que, a lo mejor la falta de comunicación, dejémoslo en eso, ha provocado".

El consejero de Hacienda ha advertido además de que la posible adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tiene para Andalucía "condicionantes que no conocemos", y lo que conoce ya la Junta es que el Gobierno central la "ha sacado de los mercados".

"ESTAMOS INTERVENIDOS EN MAYOR O MENOR GRADO"

"Es un dato objetivo", ha enfatizado Bravo, que también ha opinado que "en el momento en que no tenemos capacidad para hacer libremente lo que queremos, estamos intervenidos, en mayor o menor grado, y creemos que eso no corresponde".

En esa línea, el titular andaluz de Hacienda ha defendido la gestión económica del Gobierno de PP-A y Cs en el casi un año que lleva ejerciendo, así como su voluntad de "cumplir las normas y las reglas", e incluso "cumplimos con situaciones de la que no somos responsables, pese al sentimiento de que esto no es nuestro", según ha agregado.

Ha recordado además que el BBVA Research prevé que Andalucía sea en 2019 y 2020 la comunidad autónoma que más empleo vaya a crear, y que la economía andaluza está creciendo actualmente "por encima de la media" nacional, al igual que ocurre con la producción industrial.

Bravo ha expresado que el "problema" de la carta no es ésta en sí, sino su "contenido", y al respecto ha opinado que "no parece lógico que la persona que tiene que aplicar la norma, dentro de la lealtad institucional, no nos hubiera llamado" previamente a su envío, porque así "hubiéramos discutido los términos y hubiéramos consensuado las medidas que aplicamos".

"No nos parece muy correcto recibir una carta sin previo aviso" y cuando "en 2018 no estábamos" gobernando, según ha abundado Bravo, que ha insistido en subrayar que "esa carta es mala para los andaluces" porque ha supuesto "un ataque a la credibilidad y la confianza, que es lo que más tenemos ahora en Andalucía", si bien "estamos convencidos de que vamos a lograr una mejor respuesta", ha apostillado.

Además, ha criticado que ya "en agosto" comenzaron a aplicarse "limitaciones" desde el Gobierno a la Junta en relación a los pagos a cuenta, y también con la liquidación del IVA, que "defendemos que se puede pagar", según ha recordado el consejero, que ha apuntado que por parte de la Junta de Andalucía "más lealtad no puede haber" hacia el Gobierno central pese a esas actuaciones.

Ha agregado que "lo importante no es la carta, sino que somos (Andalucía) la primera comunidad autónoma con Presupuesto aprobado para 2020 y que se compromete al déficit cero para ayudar a que el Gobierno de España vaya a Bruselas a decir que hemos cumplido".

En esa línea, el consejero ha rechazado que esta controversia entre el Gobierno y la Junta responda a "una confrontación política". "Es una aplicación de las normas en que no estamos de acuerdo", ha replicado Bravo, quien en ese sentido ha apuntado que "no vamos a ninguna guerra", sino "a la postura de defender Andalucía y a los andaluces", y "queremos conseguirlo desde la lealtad", según ha matizado antes de abogar por "romper la barrera de los signos políticos para ir a lo que realmente importa, que es lo mejor para todos", según ha sentenciado.