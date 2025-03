Bustinduy apunta a "violaciones flagrantes" de derechos humanos por parte de comunidades en la acogida de migrantes

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha apuntado este viernes a "violaciones flagrantes de los derechos humanos" por parte de comunidades autónomas en la acogida de migrantes desde Canarias con el objetivo de "obtener rédito político".

En una atención a medios en Sevilla, Bustinduy ha afirmado que "el Gobierno tiene que reiterar y ratificar que esos compromisos deben cumplirse y hay situaciones que evidencian y ejemplifican de manera particularmente sangrante que, con el afán de obtener rédito político, se están produciendo violaciones flagrantes de derechos humanos sin que las comunidades hayan respetado su deber de solidaridad y sus deberes legales para facilitar la acogida" de niños migrantes.

Preguntado sobre el acuerdo entre el PP y y VOX en el Ayuntamiento de Sevilla para aprobar los Presupuestos municipales y en virtud del cual se modifica la política de oferta de plazas en centros de acogida a personas sin hogar, el ministro ha lamentado que haya fuerzas políticas que "han hecho precisamente de la demonización y del incumplimiento flagrante de los compromisos que tiene España en materia de derechos humanos y del Derecho internacional de los derechos humanos uno de sus caballos de batalla y una de sus banderas principales".

Este mismo viernes, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de convertir la política migratoria en un "mercado persa. "Todo se compra y todo se vende", ha manifestado.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, López ha recordado que "hace muy poquito escuchábamos al Gobierno decir que eso era inconstitucional. Ahora lo han querido disfrazar bajo la delegación de competencias. Hace muy poquito hablaron del reparto de menores, pero iban a excluir a Cataluña y País Vasco, sólo era para el resto de comunidades".

La consejera andaluza ha insistido en que el Gobierno autonómico no va a reclamar la gestión de las políticas migratorias porque "no beneficia a Andalucía". "¿Qué le voy a pedir? Si llevo cerca de dos pidiendo pidiendo que reconozcan a los 584 niños que han llegado a Andalucía bajo la apariencia de mayores y no me lo reconocen...", ha lamentado.

"Todo lo que se le pide al Gobierno al final es un regalo envenenado. Porque te dice que sí, pero después es que no. Es más, si te dice que sí, después no te da los mismos recursos que le da a Cataluña o al País Vasco. Lo sufrimos todos los días", ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez.

Aprovechando la celebración del 8M, la consejera ha sostenido que "las andaluzas no somos mujeres de segunda. Este país también se ha hecho grande gracias al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, el empeño y a las garras de las andaluzas. Aquí no somos de segunda. Este país no sería el qué sin esta comunidad autónoma".