La Cabalgata de Reyes Magos de Jaén recorta su itinerario este lunes por la previsión de mal tiempo

JAÉN 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Cultura, ha informado este sábado que en previsión a la situación meteorológica prevista para este lunes, 5 de enero, con la llegada de la borrasca Francis, se producen algunos cambios en relación a la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos y a los actos organizados con motivo del Día de Reyes.

Así, en una nota ha indicado que el horario de la Cabalgata de se mantiene a las 18.30 horas partiendo desde la Plaza de Santa María, pero se procederá a recortar el itinerario previsto ante la previsión de lluvia por parte de la Aemet.

Según han explicado, el desfile no bajará por el Paseo de la Estación, Plaza Jaén por la Paz ni por el Paseo de España, "con el objetivo de facilitar de la máxima seguridad durante el recorrido de dicha cabalgata".

De esta forma, una vez que la cabalgata llegue a la calle Virgen de la Cabeza, proseguirá su recorrido por la Avenida de Andalucía donde finalizará en la Glorieta Blas Infante.

Asimismo, han indicado que en caso de que se procediera a la suspensión de la cabalgata, se procederá a ampliar la tradicional recepción que los Reyes Magos realizan a los niños y niñas de Jaén en la puerta del Ayuntamiento, que se extenderá hasta las 21.30 horas.

Tras la finalización de la recepción en la puerta del Ayuntamiento, Sus Majestades tienen previsto visitar a los niños y niñas del hospital.