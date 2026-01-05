Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026: horarios, recorrido y principales novedades

Los Reyes Magos en la Cabalgata 2026 de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Oriente ya ultiman los preparativos para repartir ilusión y alegría por las calles de Sevilla capital, que este año ha logrado esquivar los efectos de la borrasca 'Francis', permitiendo que la cabalgata llene de emoción a pequeños y mayores.

En concreto, el cortejo real de la capital hispalense presenta una ligera modificación de su recorrido a su paso por Triana, debido a las obras en la calle Pagés del Corro. Además, como principal novedad en esta edición, la cabalgata contará con zonas inclusivas, reforzando su compromiso con la accesibilidad y la participación de todos los públicos.

En este sentido, el recorrido contará con un tramo inclusivo comprendido entre la Glorieta de los Marineros Voluntarios y el Palacio de San Telmo, especialmente habilitado para menores con autismo, con el objetivo de reducir el ruido y las aglomeraciones. Asimismo, en la calle Palos de la Frontera se ha reservado un espacio específico para personas con movilidad reducida.

El Cortejo Real estará presidido este año por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien encarnará al Rey Baltasar. Por su parte, el vicepresidente de Smartener, Iván Bohórquez Domecq, asumirá el papel del Rey Melchor, mientras que el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, representará al Rey Gaspar.

En esta edición, el desfile dará comienzo a las 16,00 horas desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla, ubicado en la calle Palos de la Frontera. A lo largo de la tarde, el cortejo recorrerá la ciudad con un total de 33 carrozas. El broche final está previsto en torno a las 22,15 horas, cuando haga su entrada la última carroza, correspondiente al Rey Baltasar.

El recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 será el siguiente:

- Universidad de Sevilla (calle Palos de la Frontera)

- Glorieta de San Diego

- Avenida del Cid

- Plaza Don Juan de Austria

- Menéndez y Pelayo, Recaredo

- María Auxiliadora

- Ronda de Capuchinos

- Muñoz León

- Resolana

- Feria

- Correduría

- Plaza de Europa

- Trajano

- Plaza del Duque de la Victoria

- Plaza de la Campana

- O'Donnell

- Plaza de la Magdalena

- Murillo

- San Pablo

- Reyes Católicos

- Puente de Isabel II

- Plaza del Altozano

- San Jacinto

- Esperanza de Triana

- República Argentina

- Plaza de Cuba

- Asunción

- Virgen de Luján

- Glorieta de las Cigarreras

- Puente de los Remedios

- Glorieta de los Marineros Voluntarios

- Paseo de las Delicias

- Avenida de Roma

- Universidad de Sevilla (calle Palos de la Frontera)