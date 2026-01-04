Los Reyes Magos salen este lunes en las ocho capitales de provincia, aunque con cambios en Granada, Jaén y Almería

Archivo - Cabalgata de Reyes Magos de San Fernando en enero de 2025. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lunes 5 de enero es el día elegido en las capitales de provincia de toda Andalucía para las cabalgatas de los Reyes Magos. La borrasca Francis ha provocado algunas modificaciones en Granada, Jaén y Almería y el adelanto o suspensión en algunas localidades de toda la comunidad.

Para este lunes, el riesgo se concentra en la zona oriental de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado avisos amarillos por lluvias en la costa granadina desde las 10,00 hasta las 23,59 horas. También en la provincia ha previsto un aviso amarillo por nevadas en Guadix y Baza desde las 12,00 hasta las 23,59 horas.

El portavoz de la Aemet ha indicado que en la parte occidental de Andalucía --provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz-- "no se esperan precipitaciones", mientras que en la parte oriental --provincias de Almería, Granada y Jaén-- "sí que se espera lluvia", y en las provincias intermedias --Córdoba y Málaga--, "se esperan precipitaciones, pero no de larga duración".

En Granada, el Ayuntamiento ha decidido adelantar la celebración a la mañana del lunes. De esta manera, el horario de la Cabalgata será de 11,00 a 14,00 horas, acortando también su recorrido, siendo el siguiente: Triunfo (Salida); Gran Vía; Reyes Católicos; Plaza del Carmen; Ayuntamiento (llegada y fin).

Además, Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos por la alcaldesa a las 9,30 horas en la Puerta de la Justicia de la Alhambra y con posterioridad, a las 10,15 horas visitarán el Estadio de los Cármenes, antes del comienzo de la cabalgata.

Sin embargo, en la provincia granadina, Motril ha suspendido la celebración debido a las previsiones meteorológicas. Por su parte, Baza adelantó la cabalgata a este domingo.

Almería también ha adelantado el horario de su cabalgata. Los Reyes Magos partiran a las 12,00 horas desde el Anfiteatro de la Rambla y discurrirá por la Avenida Federíco García Lorca, en sentido descendente, y las calles Belén, Avenida Federíco García Lorca, en sentido ascendente, Hermanos Machado, José Artés de Arcos, Maestro Padilla, Altamira, Doctor Carracido, de nuevo Avenida Federico García Lorca, para concluir en el Anfiteatro. Este recorrido es la principal novedad este año.

Asimismo, han anunciado la suspensión de la tradicional recepción municipal en la Plaza de la Constitución.

En la provincia, municipios como El Ejido y Roquetas de Mar han mantenido la cabalgata el día 5.

Por otra parte, Jaén ha decidido acortar el recorrido para que se pueda celebrar la cabalgata con normalidad.

El Ayuntamiento ha mantenido la hora de salida a las 18.30 horas partiendo desde la Plaza de Santa María, pero el desfile no bajará por el Paseo de la Estación, Plaza Jaén por la Paz ni por el Paseo de España, "con el objetivo de facilitar de la máxima seguridad durante el recorrido de dicha cabalgata".

De esta forma, una vez que la cabalgata llegue a la calle Virgen de la Cabeza, proseguirá su recorrido por la Avenida de Andalucía donde finalizará en la Glorieta Blas Infante.

Asimismo, han indicado que en caso de que se procediera a la suspensión de la cabalgata, se procederá a ampliar la tradicional recepción que los Reyes Magos realizan a los niños de Jaén en la puerta del Ayuntamiento, que se extenderá hasta las 21.30 horas.

NORMALIDAD EN EL RESTO DE PROVINCIAS

Sevilla modifica levemente el recorrido en Triana por las obras de Pagés del Corro. Además, este año, como novedad, tendrá zonas inclusivas. En este sentido, desde la Glorieta de los Marineros Voluntarios hasta el Palacio de San Telmo habrá un tramo destinado a menores con autismo, para que puedan disfrutarla sin ruido excesivo y aglomeraciones, y en la calle Palos de la Frontera se ha reservado un espacio para personas con movilidad reducida.

En Cádiz, este año estrenan una carroza inclusiva destinada a personas con movilidad reducida que estará dedicada a La Caleta. El cortejo tiene previsto su salida a las 17,30 horas desde la calle Goya y finalización aproximada a las 20,30 horas en la plaza de San Juan de Dios.

En Huelva, por la mañana, Sus Majestades visitarán la residencia de ancianos de calle Artesanos en Santa Marta; la residencia de personas con discapacidad 'María de Nazaret'; la residencia de las Hermanitas de La Cruz; el asilo de ancianos 'Teresa Journet'; el hospital Juan Ramón Jiménez, con entrada por el Centro de Transfusión; y el Centro Social Los desniveles de La Orden.

Posteriormente, a las 15.30 horas saldrá el cortejo de la explanada del Centro Social La Orden, y tras la entrega de Flores en el Santuario de La Cinta, la llegada está prevista al Ayuntamiento de Huelva a las 21.00 horas.

En Córdoba, se mantiene por el momento la programación prevista. Partiran a las 17,00 horas desde la Plaza de Santa Teresa y no tirarán caramelos en el paso por el puente hacia Avenida del Corregidor. Y sobre las 21,00 horas llegará a Ronda del Marrubial y al final de Ollerías se dejará de tirar caramelos.

Málaga por su parte contará con 13 carrozas y espectáculos para toda la familia. Está previsto que a las 17.00 horas, Sus Majestades saldrán desde la Alcazaba y se dirigirán al Ayuntamiento por Travesía Pintor Nogales, acompañados por sus pajes y guardia.

A las 18.00 horas está previsto que comience el desfile por la avenida de Cervantes, para continuar por la plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento de Málaga.

La lluvia ha provocado este domingo la suspensión de las fiestas de los Reyes Magos en los distritos Ciudad Jardín, Este y Bailén-Miraflores.