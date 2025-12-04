Cae la mayor red de distribución de cocaína en la provincia de Jaén con 25 detenidos y 15 kilos intervenidos

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, acompañado por los mandos de la Guardia Civil durante la rueda de prensa - EUROPA PRESS

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales que operaba coordinadamente en las provincias de Jaén, Málaga, Granada y Almería. Se trata de la mayor red de distribución de cocaína en la provincia de Jaén donde llegaban del orden de 30 kilos mensuales.

Durante las actuaciones han sido detenidas 25 personas como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, dedicada a la venta y distribución de sustancias estupefacientes a gran escala. De ellos, 17 han ingresado en prisión preventiva, mientras que el resto ha quedado en libertad con cargos, tal y como ha determinado el Tribunal de Instancia número 1 de Úbeda (Jaén).

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado en rueda de prensa que esta operación constituye "un golpe contundente a una organización criminal altamente especializada que pretendía asentarse en nuestra provincia para el tráfico de cocaína a gran escala".

Fernández ha subrayado que esta operación, denominada Tucis, "no solo neutraliza la capacidad operativa de esta red, sino que envía un mensaje claro: en Jaén no hay espacio para quienes se dedican a la producción, distribución o blanqueo vinculado al narcotráfico".

El subdelegado ha señalado además que este éxito se enmarca en un contexto general de buenos resultados en materia de seguridad. "Jaén mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas de España, casi veinte puntos por debajo de la media nacional, y los agentes esclarecen prácticamente la mitad de los delitos denunciados", ha afirmado.

En sus palabras, estos avances son fruto "de un trabajo sostenido, del refuerzo de medios impulsado por el Gobierno de España y de la coordinación institucional que permite responder con firmeza, eficacia y determinación frente a cualquier amenaza para la seguridad de la ciudadanía".

El origen de la operación se remonta a principios de 2025, cuando los agentes identificaron una vía de entrada de cocaína en la provincia de Jaén. Las investigaciones determinaron que la droga era introducida en la provincia de Jaén por un individuo natural de Linares (Jaén), afincado en Marbella (Málaga), quien contaba con una amplia red de contactos utilizada para el tráfico de estupefacientes.

La labor de la Guardia Civil, además de neutralizar la distribución de drogas, se ha centrado en desarticular la cúpula de la organización y bloquear su estructura financiera, con el objetivo de detener a los responsables de la logística y el blanqueo, así como incautar las sustancias y recuperar los bienes procedentes de su actividad delictiva.

La Guardia Civil ha desarrollado actuaciones coordinadas en las provincias de Jaén, Málaga, Almería y Granada, que se han saldado con 25 personas detenidas y el registro de 40 inmuebles, utilizados como viviendas, centros de custodia, enclaves de distribución y espacios de ocultación.

Durante los registros, fueron intervenidos más de 15 kilogramos de cocaína, 821,82 gramos de hachís, 146,87 gramos de marihuana, 122.810 euros en efectivo, dos armas de fuego cortas y munición del calibre 9 mm Parabellum, así como útiles para la manipulación de droga, documentación económica y diversos efectos vinculados a la actividad delictiva.

Asimismo, atacando la estructura financiera de la organización, fueron intervenidos judicialmente bienes por un valor total de 2.254.000 euros. Entre los activos sujetos a la medida judicial, se incluyen once inmuebles, 14 vehículos y 90 cuentas bancarias, presuntamente adquiridos con los beneficios ilícitos de la actividad criminal.

La mayoría de los detenidos son reincidentes, previamente investigados por tráfico de drogas. La investigación ha puesto al descubierto una organización criminal jerarquizada y consolidada en el tiempo, cuyo funcionamiento se articulaba a través de una dirección encargada de coordinar, tanto a los integrantes dedicados al traslado interprovincial de cocaína como a los responsables de su distribución, quienes gestionaban el aprovisionamiento de puntos de venta en su área de influencia y la recogida del dinero procedente del tráfico de drogas.

En la provincia de Jaén, principal destino de la droga intervenida, la red mantenía infraestructuras dedicadas al abastecimiento de puntos de venta de droga con elevada actividad, en las localidades de Baeza, Linares, Mancha Real, Úbeda, La Carolina, Estación Linares-Baeza, Arjonilla y Torredonjimeno.

De forma complementaria, la organización disponía de depósitos de droga en inmuebles situados en las provincias de Granada y Málaga, que eran utilizados como bases de almacenamiento, preparación y custodia de la sustancia, antes de su distribución hacia los distintos puntos operativos.

La red desarticulada se encuadra en el nivel más alto de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico, combinando tráfico de cocaína a gran escala y blanqueo de capitales. El análisis criminal estima que la organización introducía más de 30 kilogramos de cocaína al mes en la provincia de Jaén, lo que evidencia su elevada capacidad operativa.

Para proteger esta actividad ilícita, el entramado contaba con recursos tecnológicos avanzados y armamento. La incautación durante los registros de armas de fuego cortas y munición en condiciones de uso inmediato confirma la peligrosidad de la organización, que disponía de una capacidad de respuesta violenta proporcional a su fuerte implantación territorial y recursos logísticos.

Según el teniente coronel jefe de la Comandancia de Jaén, Francisco José Lozano, esta convergencia de narcotráfico, tenencia de armas, poder económico y sofisticación operativa, configura "una estructura criminal de máxima peligrosidad, con capacidad real para generar un importante impacto en la seguridad ciudadana y la salud pública".

La operación ha sido llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de Jaén y Málaga, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Úbeda número 1 y la Sección Territorial de la Fiscalía de Úbeda.

Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas actuaciones.