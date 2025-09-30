La Caixa y el Ayuntamiento de Granada presentan 'La soledad no se ve, se siente', un "rincón de escucha"

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación la Caixa y el Ayuntamiento de Granada han presentado este martes 'La soledad no se ve, se siente', una acción con el objetivo de visibilizar una realidad que afecta a alrededor de tres millones de personas mayores en España. A través de una cabina telefónica, las personas que contestan al teléfono pueden conocer las historias de Javier, Josep, María Teresa y Blanca: todos ellos comparten --al otro lado del teléfono-- sus experiencias de soledad y su evolución tras su paso por el programa Siempre Acompañados de la Fundación la Caixa.

De este modo, la acción quiere mostrar una realidad mediante una llamada que, a su vez, se convierte en una llamada a la sociedad. Además, la alcaldesa del Ayuntamiento de Granada, Marifrán Carazo, y el subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón, han hecho balance del programa que desarrollan conjuntamente y han detallado las actividades que se llevarán a cabo en la ciudad en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores.

Este miércoles se creará un punto de encuentro en la plaza del Carmen a las 11,00 horas, un "rincón de escucha", un espacio de diálogo donde personas que han pasado por el programa Siempre Acompañados conversarán con quienes deseen conocer sus experiencias acerca de la soledad. Además, también podrán hablar con los profesionales del programa. Para celebrar la jornada, se llevarán a cabo otras actividades como un concierto de la formación musical granadina Pandivos en el Centro Cívico Ronda (Marqués de Mondéjar). Y, durante el mes del mayor, se realizarán talleres para profundizar en aspectos como los hábitos saludables, la gestión emocional, la alimentación, la movilidad terapéutica o la fotografía, entre otros.

"La trayectoria del programa Siempre Acompañados nos ha enseñado que la escucha es una habilidad imprescindible para la transformación social. Saber que hay alguien con quien poder contar mejora el estado de ánimo de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de soledad. Por ello, desde la Fundación "la Caixa" seguimos apostando por acompañarlas para contribuir a mejorar su bienestar", resalta el subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón, cuyas declaraciones han sido recogidas por la Fundación en una nota de prensa.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Granada, trabajamos de manera constante para que las políticas de envejecimiento activo permitan a las personas mayores vivir con autonomía, bienestar y conexión social. Proyectos como Siempre Acompañados son un ejemplo excelente de cómo la sociedad puede involucrarse en la vida de nuestros mayores y ofrecerles acompañamiento, apoyo y escucha activa, especialmente para quienes se enfrentan a la soledad".

Además, ha agradecido a la Fundación la Caixa esta iniciativa en Granada que pone en valor la importancia de escuchar, de acompañar y de generar vínculos de afecto y cuidado. Acciones como 'La llamada de la soledad' recuerdan que, detrás de cada llamada, hay una historia, una persona y una oportunidad para mejorar la vida de quienes nos preceden y tanto han aportado a nuestra sociedad.

La misión del programa Siempre Acompañados es empoderar a los mayores en situación de soledad poniéndolas en el centro, como sujetos activos de su propio proceso de envejecimiento, y acompañándolas en la búsqueda de una vida plena a partir del fomento de las relaciones de bienestar y de apoyo. Asimismo, el programa apuesta por la implicación de la ciudadanía y el entorno comunitario para construir alianzas y trabajar en red. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía y minimizar las situaciones de soledad de las personas mayores.

Desde un enfoque comunitario, el programa Siempre Acompañados ha atendido de forma personalizada a más de 3.300 mayores de toda España y Portugal en 2025, un 32% más que en el mismo periodo del año pasado. Todo ello, a través de entidades sociales locales, mediante una metodología innovadora y en constante evolución con la comunidad y las administraciones. En Granada, el programa ha acompañado este año a más de 160 personas mayores de la mano del Ayuntamiento de Granada y la Fundación Albihar, en los distritos de Beiro y Ronda.

Estas acciones de sensibilización dan valor a la importancia de las relaciones sociales y hacen visible la soledad como un reto de nuestra sociedad en un doble sentido: puede afectar a todo el mundo, con independencia de la edad, y al mismo tiempo cada individuo puede aportar su granito de arena para mejorar la vida de las personas de su entorno que sienten soledad. Estas actividades son una muestra de las diferentes actuaciones que se impulsan durante el año para sensibilizar, detectar a personas en soledad y tejer esa red de apoyo y de relaciones, siempre con la colaboración del tejido asociativo y de las instituciones locales, y responder así a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, en el periodo estival se impulsan acciones dirigidas a las personas mayores que se quedan solas durante las vacaciones.

En la actualidad, el programa Siempre Acompañados se implementa en trece territorios de todo el Estado de la mano de trece entidades en Jerez, Murcia, Pamplona, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet y Lleida. Y también en Lisboa y Oporto. El desarrollo del programa es posible gracias a la implicación de entidades sociales locales vinculadas a la comunidad, más de 200 profesionales y 260 voluntarios. En total, este año ha impulsado más de 540 actividades comunitarias complementarias que han llegado a 12.000 personas.

La Fundación la Caixa también ha puesto en marcha el posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad de la Universidad de Vic (UVic-UCC), enfocado a los profesionales del ámbito social y sanitario para favorecer una intervención y un abordaje integral de la soledad. Se trata del primer programa de estas características en lengua española que aborda la soledad desde una perspectiva global y multidisciplinar.