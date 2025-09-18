CaixaBank Dualiza presenta en Granada la Convocatoria Dualiza para los centros de FP de la región

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa presentan este viernes en el Colegio Amor de Dios de Granada la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza para el impulso de proyectos innovadores de Formación Profesional desarrollados conjuntamente por centros educativos y entidades colaboradoras para el aprendizaje del alumnado.

Desde el inicio de la Convocatoria, Granada ha sido la provincia con más participación de toda Andalucía. Sus centros educativos han participado en ocho proyectos del total de 38 impulsados en toda Andalucía. Este año, la convocatoria incrementa su dotación hasta alcanzar los 460.000 euros.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la formación en alternancia, reforzando la conexión entre el entorno educativo y el tejido empresarial, y mejorando la empleabilidad del alumnado a través de experiencias prácticas y colaborativas.

La convocatoria estará abierta entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre, y los proyectos seleccionados se darán a conocer en diciembre. Las ayudas podrán solicitarse a través de la web 'https://www.caixabankdualiza.es'.

NOVEDADES

Esta nueva edición introduce mejoras significativas, como una nueva categorización de proyectos, que distingue entre iniciativas locales (hasta 10.000 euros) y proyectos en red entre comunidades autónomas (hasta 25.000 euros).

También, una matriz de evaluación simplificada centrada en la innovación, la colaboración efectiva, la transferencia de resultados y el impacto en el entorno; Y una formación adicional y gratuita para que los responsables de los proyectos puedan difundir sus proyectos, su desarrollo, aprendizaje y resultados.

Desde su creación, las Ayudas Dualiza han respaldado más de 250 proyectos en toda España, beneficiando a miles de estudiantes en áreas como informática, mecatrónica, química, comercio o vitivinicultura.

Paula San Luis, directora de CaixaBank Dualiza, ha destacado que "esta convocatoria es una herramienta clave para acercar los centros educativos a las empresas y dotar al profesorado de recursos que mejoran la formación del alumnado en un contexto en el que la FP va a cobrar cada vez más peso, debido a la demanda de nuevos trabajadores y a la actualización de nuevas competencias de muchos de los que ya se encuentran en el mercado".

Por su parte, Luis García Domínguez, presidente de FPEmpresa, ha subrayado que "la colaboración entre centros y empresas es esencial para definir una FP de calidad y adaptada a los retos del futuro". Igualmente, ha señalado que, cada año, la convocatoria "demuestra la implicación de la Formación Profesional con los problemas que afronta la sociedad, lo cual nos permite avanzar y crear nuevos modelos de aprendizaje".

DESARROLLO SOSTENIBLE

La convocatoria también refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo iniciativas que sitúan a las personas, el planeta y la prosperidad en el centro de cada propuesta.

Se valorará especialmente el impacto social, medioambiental y económico de los proyectos, así como su capacidad para transformar el entorno y generar oportunidades de empleo y emprendimiento.

Además, se han redefinido los objetivos estratégicos de la convocatoria, que ahora incluyen el impulso a la innovación educativa, la sostenibilidad, la actualización del profesorado y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.