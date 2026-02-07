Caja Rural Granada activa una línea especial de financiación para los afectados por las inundaciones

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas en el entorno de Huétor Tájar - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural Granada ha puesto en marcha, con carácter urgente, una línea especial de financiación destinada a apoyar a los afectados por las inundaciones provocadas por el temporal de la última semana.

El objetivo es "ofrecer una respuesta económica ágil y eficaz a particulares, autónomos, explotaciones agrarias y cooperativas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad tras las intensas precipitaciones", según ha informado Caja Rural en una nota de prensa este sábado.

Esta línea de financiación incorpora condiciones preferentes, con tipos de interés reducidos, plazos adaptados a cada situación y facilidades de amortización, todo ello orientado a "ofrecer un apoyo rápido y ajustado a las necesidades de cada afectado".

Además, habilitará un préstamo de anticipo de indemnizaciones para los clientes con seguros contratados a través de la entidad, de modo que puedan disponer de los fondos una vez reciban la aprobación de la indemnización por parte de su aseguradora o del Consorcio de Compensación de Seguros.

Con esta actuación, Caja Rural Granada ha indicado que pone de manifiesto su compromiso con el territorio, especialmente en situaciones de emergencia climática, en las que la capacidad de respuesta es fundamental para la recuperación económica y social.