Caja Rural Granada inaugura la exposición ‘Del plano al violeta’ sobre igualdad de género desde la mirada infantil

Inauguración de la exposición 'Del plano al violeta. Miradas infantiles construyendo igualdad de género'. - MIGUEL ANGEL MOLINA

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de Servicios Centrales de Caja Rural Granada ha acogido en la tarde de este viernes la inauguración de la exposición 'Del plano al violeta. Miradas infantiles construyendo igualdad de género', una muestra en la que las obras de niños de entre cuatro y doce años dialogan con las creaciones del futuro profesorado de Educación Primaria. El resultado es una propuesta artística y educativa que invita a cuestionar los estereotipos de género y promover formas de convivencia más igualitarias.

En el acto han intervenido la responsable de la Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián; la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada, Mar Venegas; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Katia Caballero; el investigador principal del proyecto y responsable de la muestra, Pedro Chacón; y la educadora social y directora de la Asociación de Educadores María de Borja, Noelia Campaña.

La exposición, que cuenta con el respaldo de la Fundación Caja Rural Granada, surge de un proyecto de colaboración entre la Universidad de Granada (UGR) --a través del Área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Ciencias de la Educación-- y la Asociación de Educadores María de Borja, entidad sin ánimo de lucro ubicada en el barrio de Cartuja, en el Distrito Norte de Granada, que trabaja por la protección de la infancia y el apoyo a las familias desde el ámbito comunitario.

Mediante el 'collage', tanto la infancia como el estudiantado universitario han desmontado las estructuras de género para recomponerlas desde una perspectiva igualitaria. Por su parte, el grabado ha permitido a los niños del Distrito Norte explorar "el error y el azar como parte de un proceso creativo cargado de expresividad y descubrimiento".

La iniciativa se completa con la celebración de talleres los días 11, 12, 18, 23, 25 y 26 de marzo, así como con visitas a la exposición por parte de alumnado de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria, con el objetivo de ampliar el alcance educativo y social del proyecto.

APRENDIZAJE Y CREACIÓN EN COMUNIDAD

La iniciativa ha sido dirigida por el profesor Pedro Chacón, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR, y desarrollada por un equipo de investigación integrado por Blanca Ortiz, Xana Morales, María Teresa Castillo, Francisco Javier Valseca, Olga Leyva y Ana Maeso. El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con la Asociación de Educadores María de Borja, dirigida por Noelia Campaña, y con la participación de las profesionales Mari Carmen Gómez y Marta Bes.

La transferencia de conocimiento entre la universidad y la comunidad ha generado una dinámica de aprendizaje bidireccional que enriquece la formación docente --al proporcionar al futuro profesorado experiencias contextualizadas que integran la perspectiva social y de género-- y, al mismo tiempo, acerca la innovación educativa a contextos reales donde se desarrolla la vida cotidiana de la infancia.

"El proyecto evidenció que la transferencia universitaria no es un proceso unidireccional, sino circular, en el que la universidad aprende del territorio tanto como aporta conocimiento", señalan desde la dirección. "El arte se convirtió en una herramienta educativa crítica que permitió a la infancia desmontar y recomponer los imaginarios de género desde la creatividad".