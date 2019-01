Caja Rural del Sur firma con FinReach un acuerdo para ofrecer a sus clientes un servicio digital para cambio de cuenta

Publicado 28/01/2019 12:30:02 CET

Caja Rural del Sur ha confiado en FinReach, "proveedor líder de soluciones de software dirigidas a entidades bancarias", para ofrecer a sus clientes una solución digital para el cambio de cuenta.

Así lo ha anunciado la entidad financiera en un comunicado en el que argumenta que la digitalización "está transformando por completo el negocio tradicional bancario para satisfacer las demandas de un cliente hiperconectado y autónomo, que elige cada vez más realizar trámites en canales 'on line' en cualquier momento y lugar antes que pasar por una sucursal".

Desde Caja Rural del Sur agregan que a este proceso de "reinvención" en el sector se suma además la entrada de agentes como las Fintech, "nativas digitales, que pueden convertirse en las grandes aliadas de la banca tradicional para llevar la innovación a los servicios financieros y a los usuarios".

La solución aportada por FinReach permitirá a los usuarios del Caja Rural del Sur trasladar gratuitamente sus recibos domiciliados, transferencias periódicas o ingresos recurrentes desde otra entidad a su cuenta de Caja Rural "de forma rápida, sencilla y segura desde cualquier dispositivo conectado a Internet".

Según destaca Caja Rural del Sur, al tratarse de un servicio automático y completamente 'on line', el cliente particular se ahorrará a partir de ahora todo el papeleo asociado a este tipo de trámites, sin tener que pasar por la oficina bancaria o invertir tiempo en recabar toda la información sobre pagadores y proveedores para informarles del cambio de cuenta.

De esta manera, según se agrega en el comunicado, con FinReach, lo que antes podría llevar días o incluso semanas se puede realizar ahora "en apenas diez minutos".

En concreto, el titular se da de alta en la plataforma con sus propias claves y el IBAN de la nueva cuenta. A continuación, la herramienta muestra un resumen de la actividad y el usuario "sólo tendrá que elegir con un 'clic' qué proveedores y pagadores de la antigua cuenta deben actualizar los datos bancarios".

FinReach se encargará de enviarles una notificación 'on line' por parte del cliente. Una vez finalizado este proceso, el particular podrá descargarse un resumen del cambio, pero no tendrá que aportar en ningún momento facturas u otros documentos.

Este servicio de cambio de cuenta digital podrá solicitarse a través de la web 'www.cajaruraldelsur.es' o en la red de oficinas de Caja Rural de Navarra, Caja Rural Central, Caja Rural de Extremadura, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Utrera, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Cajaviva, Caja Rural de Galega, Caja Rural de Cajasiete, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Baena, Caja Rural de Caixa Popular, Caja Rural de Benicarló, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Ruralnostra, Caja Rural de Zamora y Caja Rural del Sur.

VALORACIÓN DE FINREACH

Con sede en Berlín, FinReach trabaja actualmente con más de 500 bancos y cajas de ahorro en Europa, y ha asistido el cambio de miles de cuentas en distintos países.

En España, la compañía ha nombrado recientemente a Adriana Gaitán como Country Manager, responsable del desarrollo de negocio en el mercado local, quien, sobre el nuevo acuerdo, ha comentado que "estamos muy satisfechos de poder contribuir con nuestros servicios a que los clientes de Cajas Rurales tengan a su alcance las ventajas que ofrece la tecnología para realizar trámites bancarios de forma mucho más rápida, sencilla y segura".

Según ha añadido, "esta nueva alianza viene a reforzar nuestro liderazgo en España como proveedores de solución de cambio de cuenta, así como nuestra capacidad de satisfacer las necesidades de digitalización de nuestros socios bancarios".

Desde Caja Rural del Sur destacan igualmente que la solución de FinReach facilita además a las instituciones financieras el cumplimiento de la nueva directiva europea 2014/92/UE, enfocada a fomentar la movilidad financiera, "por la que los trámites para cambiar la cuenta de un banco pasan a ser responsabilidad de las propias entidades y no del cliente".