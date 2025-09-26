Cajasur amplía el servicio a sus clientes en Andalucía al abrir los jueves por la tarde en 147 de sus oficinas

Diez de gran tamaño estarán operativas además cuatro tardes a la semana, de lunes a jueves, en las provincias de Córdoba y Jaén

CÓRDOBA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cajasur amplía el servicio a sus clientes con la apertura de 147 oficinas de su red en Andalucía los jueves por la tarde para servicios de asesoramiento financiero y la consulta y contratación de productos y servicios, tales como apertura de cuentas, préstamos o hipotecas, entre otros.

La ampliación del horario de atención al público, según ha informado Cajasur en una nota, arrancará el próximo 1 de octubre y se prolongará hasta el 30 de abril de 2026. La jornada vespertina será de 16,00 a 18,30 horas, manteniéndose los horarios de la mañana, entre las 8,30 y las 14,00 horas (de lunes a viernes).

Además, la entidad ampliará el horario de una decena de oficinas de gran tamaño a cuatro tardes a la semana, de lunes a jueves, de 16,00 a 18,30 horas. Estas oficinas están ubicadas en la capital cordobesa, Jaén capital y en ubicaciones de ambas provincias con un gran volumen de población.

En concreto, ocho oficinas abrirán de lunes a jueves por las tardes en la provincia de Córdoba, cinco en Córdoba capital y tres en Lucena, Pozoblanco y Priego de Córdoba, y dos en la provincia de Jaén, una en la capital jiennense y otra en Linares.

MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA A SUS CLIENTES

Esta medida, según ha remarcado la entidad financiera, se enmarca en el proceso de integración total de la entidad financiera con Kutxabank, en una etapa de crecimiento y diversificación, que contribuirá a mejorar la calidad del servicio a sus clientes.

La fusión proporcionará más capacidad de respuesta del banco con sus clientes por la interoperabilidad del Grupo Kutxabank, ya que, una vez completada la integración tecnológica, prevista para el primer cuatrimestre de 2026, un cliente de la red de Andalucía será atendido en las sucursales del banco en cualquier comunidad autónoma para realizar consultas, operaciones, contratar productos, etcétera. Además, un cliente de cualquier otra comunidad operará con normalidad en una red ampliada con la integración de Andalucía.

A ello se suma que todos los clientes operarán con las mismas funcionalidades en cualquiera de los cajeros de la red comercial desplegada por la geografía nacional y podrán realizar transferencias sin coste entre los clientes del Grupo. Durante el proceso de integración, igualmente, se reforzarán los gestores comerciales y los canales de atención al cliente.

LIDERAZGO Y CRECIMIENTO

Cajasur es líder en Córdoba, referente en Jaén y una de las principales entidades financieras de Andalucía, comunidad que constituye una de las zonas de crecimiento clave del Grupo Kutxabank.

De hecho se ha marcado para la misma unos objetivos de negocio muy ambiciosos respecto al período 2025-2027, entre ellos, alcanzar más de 11.000 millones de euros de inversión crediticia, lo que supondría un 11% frente a 2024, destinado a particulares y familias, junto a la apuesta firme por el negocio mayorista y la banca de empresas.