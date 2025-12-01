Calendario de apertura comercial en Navidad 2025 en Andalucía: domingos y festivos autorizados

Archivo - Varias personas con bolsas de la compra en una calle céntrica. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral de apertura comercial en Andalucía para la Navidad de 2025 contempla tres domingos y dos festivos en los que se permitirá la apertura al público. Así consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según información de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo consultada por Europa Press.

El objetivo de este calendario es impulsar la actividad comercial durante la campaña navideña, ofreciendo mayores facilidades tanto a los consumidores como al tejido empresarial.

A continuación se detallan los domingos y festivos autorizados para la apertura comercial en Andalucía en la Navidad de 2025:

- Sábado 6 de diciembre

- Lunes 8 de diciembre

- Domingo 14 de diciembre

- Domingo 21 de diciembre

- Domingo 28 de diciembre