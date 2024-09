La calidad del agua y la sanidad "centran las preocupaciones" de los cargos del PSOE de Córdoba en el Guadiato

CÓRDOBA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE en la Diputación de Córdoba Carmen Pozón ha informado este lunes que la calidad del agua y la sanidad "centran las preocupaciones" de los distintos cargos institucionales y orgánicos del PSOE del Guadiato, según han coincidido los alcaldes, portavoces y secretarios generales socialistas de dicha comarca, reunidos en La Cardenchosa, una aldea de Fuente Obejuna, para la puesta en común de acciones en el arranque del curso político.

Según ha informado el PSOE en una nota, Pozón ha trasladado que, entre las distintas demandas y problemas que plantea la comarca "destaca la preocupación vecinal por la calidad del agua", pues "ahora mismo, lo que más inquieta no es la cantidad, que también, aunque ya se han tomado medidas para evitar los cortes de agua que tuvimos el pasado año, sino que esa agua no sea apta para consumo humano, porque los niveles de salubridad puedan otra vez no ser óptimos".

Para la diputada provincial socialista, "se trata de un problema estructural de la zona, independientemente de las temporadas de lluvia y del almacenamiento en los pantanos que abastecen la zona".

Además, ha reseñado que "las quejas sanitarias" serán también el eje de acción del PSOE del Guadiato, "tras un verano en el que el 80% de los centros de salud de la provincia han estado cerrados por las tardes, con 2.500 camas clausuradas en los hospitales y con menos sustituciones de profesionales y refuerzos, que no han llegado porque los contratos que se les ofrecen han sido de semanas e incluso de días", mientras que el Hospital Valle del Guadiato, en concreto, sufre un "desmantelamiento progresivo, tanto de profesionales, como de especialidades".

La conversión en autovía de la N-432, el paulatino despoblamiento de los municipios y la falta de empleo han sido otras cuestiones puestas sobre la mesa por los cargos socialistas reunidos en La Cardenchosa.