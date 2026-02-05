La Cámara de Cuentas aprueba directrices técnicas para fiscalización de cumplimiento de las entidades locales autónomas

Archivo - El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas para afrontar la elaboración del informe de 'Fiscalización de cumplimiento de determinadas áreas de las entidades locales autónomas del ejercicio 2024', un trabajo que pretende evaluar la organización y estructura de estas entidades locales, las competencias que ejercen y los servicios que prestan a los ciudadanos y el adecuado cumplimiento de la normativa reguladora.

El organismo de fiscalización externa subraya el propósito de "contribuir de manera constructiva a la mejora de la gestión pública" y de esa forma "proporcionar recomendaciones basadas en los hallazgos de fiscalización".

El trabajo de fiscalización abarca a toda la población de las ELA que forman parte del Sector Público Local Andaluz y que conforman 36 entidades, según una nota de este organismo.

La Cámara de Cuentas ha detallado la metodología de trabajo, que le llevará a seleccionar a 4 entidades locales autónomas para emitir "una opinión en términos de seguridad razonable" acerca de si las actuaciones de financiación, ejercicio de competencias, gestión de personal y rendición de cuentas, convenios, contratos y control interno realizadas en el ejercicio "resultan conformes, en todos sus aspectos significativos, con la normativa que resulta de aplicación".

En el caso de las 32 ELA restantes explica que hará un análisis general y se emitirán conclusiones en términos de seguridad limitada sobre los principales aspectos relacionados con las áreas que conforman la fiscalización de cumplimiento.

Como es habitual en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas se harán recomendaciones, que serán graduadas en función de su significatividad, de manera que se agruparán como alta o media.

La fiscalización de las ELA por parte de la Cámara de Cuentas comprenderá áreas de actuación como sus fuentes de financiación; ejercicio de competencias; prestación de servicios en el ámbito de población de cada entidad; régimen y gestión del personal a su servicio; rendición de cuentas y remisión de información sobre contratos, convenios y control interno.

El alcance temporal del trabajo se limitará al ejercicio 2024, aunque precisa la Cámara de Cuentas que "se harán pruebas y procedimientos de auditoría sobre datos, informaciones o actividades de ejercicios anteriores o posteriores si éstos resultaran necesarios para una mejor consecución de los objetivos de la actuación".

El apartado actuaciones en curso dentro de la página web de la Cámara de Cuentas (www.ccuentas.es) se encuentra toda la información referente a este documento de directrices técnicas.