La Cámara Cuentas aprueba directrices técnicas de la fiscalización de la gestión de fianzas de arrendamientos de AVRA

Archivo - Imagen de archivo de viviendas de AVRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas de la fiscalización de la gestión de las fianzas de arrendamientos y suministros de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Desde el punto de vista subjetivo será materia de fiscalización la actuación realizada por aquellos órganos y departamentos de la Junta de Andalucía que tengan asignado el ejercicio de atribuciones y competencias en materia de gestión de los recursos derivados de fianzas de arrendamientos y suministros.

Según ha informado la Cámara de Cuentas de Andalucía en una nota, la fiscalización se dirigirá principalmente a la comprobación del cumplimiento de la normativa autonómica sobre la gestión de las fianzas de arrendamientos y suministros, así como la pertinencia de su control interno, tomando como referencia primordial la Ley 8/1997 y su normativa relacionada, fundamentalmente en lo que respecta a: la organización y funcionamiento de AVRA en su gestión de las fianzas de arrendamiento y suministros de competencia autonómica, teniendo en cuenta la gestión adecuada en aras del cumplimiento de los requerimientos normativos exigidos.

Además, de los ingresos por depósito y las ordenaciones de pagos por devoluciones de fianzas, así como los procedimientos de cálculo y aprobación de su liquidación. También los planes y las actuaciones de inspección en materia de fianzas conforme a lo establecido en el artículo 85 y siguientes de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación.

Asimismo, incluye las herramientas de gestión e información implementadas en relación tanto con la fiabilidad de la información ofrecida como con los procedimientos de control y evaluación establecidos.

Por último, el ámbito temporal del trabajo está referido a la gestión de las fianzas de arrendamientos y suministros de competencia autonómica realizada en el ejercicio 2024, así como a las actuaciones de control llevadas a cabo tanto en 2024 como en ejercicios posteriores, si fuera necesario. Asimismo, se aplicarán procedimientos de auditoría y comprobaciones sobre ejercicios anteriores si resultaran necesarios para una mejor consecución de los objetivos de esta actuación.