La Cámara de Cuentas diseña las directrices para afrontar la fiscalización del programa Feder de 2014-2020

Archivo - Imagen de archivo de unas obras de restauración de la Torre de las Gallinas de la Ahambra financiada con cargo a los fondos europeos Feder del período 2014-2020. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas de la 'Fiscalización de la gestión del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía' del período de programación 2014-2020.

Explica en una nota el organismo de fiscalización externa del sector público andaluz que se trata de "una auditoría operativa", de la que precisa que consiste en "la revisión independiente, objetiva y fiable" para evaluar si "las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades, organizaciones y empleo de los recursos de la entidad fiscalizada cumplen con los principios de eficacia, eficiencia y economía".

Analizará que el programa operativo Feder del periodo 2014-2020 se ha ceñido a "los principios de eficacia, economía y eficiencia", además de "valorar los resultados alcanzados y, en su caso, emitir recomendaciones" para propiciar su mejora.

Detalla la Cámara de Cuentas que la auditoría del programa Feder se someterá a parámetros como evaluar si se ha hecho "una gestión adecuada del programa; su grado de ejecución financiera; si las actuaciones financiadas con el programa han conseguido los objetivos previstos; y por último si los mecanismos de seguimiento, control y evaluación han permitido supervisar de forma eficaz el desarrollo y los resultados del programa".

La Cámara de Cuentas remite a su página web (www.ccuentas.es) para ampliar la información referente a este documento de directrices técnicas, que se encuentra en el apartado actuaciones en curso.