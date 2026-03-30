Un camión se salta la mediana y choca con un autobús y otros vehículos en la A-92 en Láchar (Granada)

Archivo - Vista de la A-92. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camión se ha saltado la mediana este lunes en la carretera A-92 a la altura de Láchar (Granada) y ha provocado un accidente al chocar con otros vehículos, entre ellos, un autobús. El suceso condiciona la circulación por la vía con un carril cortado en cada sentido.

En este sentido han informado fuentes del Sistema Emergencias 112 y de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultadas por Europa Press, que señalan que han tenido conocimiento del accidente en torno a las 7,50 horas cuando han recibido llamadas que alertaban del mismo.

Así por una parte, el 112 precisa que ha sido informado de que un camión se ha saltado la mediana y ha impactado con un autobús y con otros vehículos. Hasta el lugar han movilizado a servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico, bomberos, Policía Local y personal de mantenimiento de vías.

Las llamadas al 112 han precisado que a consecuencia del accidente el conductor del camión se encontraba aturdido, que no había heridos en el autobús y que habría personas atrapadas en los coches siniestrados.

Por otra parte, desde la DGT han señalado que a consecuencia del accidente entre un camión que se ha saltado la mediana y un autobús en el kilómetro 221 de la A-92 se están produciendo retenciones en la zona, ya que hay un carril cortado en sentido Almería y otro en sentido Sevilla, por lo que Guardia Civil de Tráfico está dando paso, en cada sentido, por el carril que está despejado, mientras operarios actúan para desbloquear completamente la vía.