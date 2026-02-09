El campo andaluz reclama ayudas "de todo el mundo", una reducción de impuestos y exención del IBI

Imagen de campos anegados de agua por las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Leonardo a su paso por Ronda (Málaga). A 4 de febrero de 2026 en Ronda, Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha reclamado este lunes ayudas "de todo el mundo", Gobierno central y autonómico pero también diputaciones provinciales y ayuntamientos, para que el campo andaluz, "que es uno de los motores económicos de Andalucía, siga adelante". Además de las ayudas "tradicionales", como las de los fondos de contigencia, Ávila ha apuntado a una reducción de impuestos y exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el responsable andaluz de COAG ha reconocido que hay tierras que llevan semanas bajo el agua y en las que los cultivos de invierno, caso del brócoli, zanahoria y espinaca, no van a poder recuperarse ya que "no tienen esperanza a corto plazo de que el agua desaparezca".

Igualmente, si esto se retrasa, "los cultivos de primavera van a tener problemas". "Si volvemos a una cierta normalidad cuando pasen unos días, pues podremos salvar una parte", ha puntualizado el secretario general de COAG Andalucía, que confirma que un tercio de la aceituna que quedaba por recoger se ha perdido, así como el aguacate.

Ya el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado estos días que se prevé una pérdida de entorno al 20% de la producción agrícola andaluza y que se desplegará a más de 900 empleados de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias por todo el territorio para evaluar los daños ocasionados.

En lo que respecta al sector primario, el consejero ha advertido de que "hasta que no baje el agua no sabremos exactamente cuáles son las consecuencias reales en nuestro campo", aunque las primeras estimaciones apuntan a "una incidencia de en torno al 20% de la producción agrícola andaluza", un sector que en 2024 alcanzó un valor de 17.000 millones de euros.

Ante esta situación, Fernández-Pacheco ha anunciado que la Junta de Andalucía desplegará a más de 900 empleados de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias por todo el territorio "para evaluar, analizar y acompañar, con el objetivo de que las ayudas lleguen de manera urgente".

Asimismo, ha señalado que estas ayudas deberán materializarse "en fondos de contingencia del Estado, en la activación de la Reserva de Crisis de la PAC, en el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y también en una revisión profunda del presupuesto de la Junta de Andalucía", tal y como anunció el presidente Juanma Moreno.