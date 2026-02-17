Canal Sur con Adamuz cuando se cumple un mes de la tragedia ferroviaria que costó la vida a 46 personas

Canal Sur Televisión. - CANAL SUR

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los informativos 'Despierta Andalucía' y 'Noticias 1' se realizarán este miércoles en directo desde Adamuz (Córdoba) al cumplirse un mes del accidente de dos trenes que se saldó con 46 víctimas mortales. "Cuando el foco informativo parece ya alejarse de esta pequeña población de solo 4.000 habitantes, Canal Sur continúa al lado de los vecinos que dieron toda una lección de humanidad y solidaridad", ha señalado el ente en una nota.

Para ello, 'Despierta Andalucía' se realizará en directo desde la caseta municipal en la que fueron atendidas inicialmente las personas que viajaban aquella fatídica tarde a bordo de los trenes accidentados. La presentadora Silvia Sanz encabezará el despliegue de la cadena en este tramo horario y contará con la compañía y el testimonio del alcalde de la localidad, responsables de protección civil e incluso algunos de los vecinos que se implicaron en el rescate y la atención a las víctimas.

'Noticias 1' también se realizará en directo desde Adamuz, donde además se celebrará de manera extraordinaria la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y se prevé la comparecencia del presidente Juanma Moreno. Álvaro Moreno de la Santa, periodista que cubrió in situ la tragedia de los trenes Iryo y Alvia el pasado 18 de enero, se desplaza de nuevo a la zona para conducir esta edición especial de "Noticias 1", con la que los servicios informativos de la cadena quieren de nuevo sentirse más cerca que nunca de los ciudadanos de Adamuz.

El informativo territorial de Córdoba también se realizará en directo, en su primera edición, desde esta localidad. Los periodistas de la delegación de Córdoba que cubrieron exitosamente la información sobre el accidente estarán de nuevo presentes en la conmemoración del primer mes del siniestro, con la presentadora Susana Ruiz al frente. 'Andalucía Directo' y 'Noticias 2' recogerán también en sus emisiones las sensaciones y las reacciones que se desprendan de este día tan especial para las víctimas y sus allegados y para los vecinos de este pueblo andaluz del que todos nos sentimos orgullosos.