Canal Sur emitirá íntegramente la séptima edición del Circuito de Novilladas de Andalucía 2026

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha acogido este viernes la presentación oficial del Circuito de Novilladas con picadores de Andalucía 2026, que alcanza su séptima edición plenamente consolidado como "uno de los proyectos fundamentales en la promoción de nuevos valores", que emitirá íntegramente Canal Sur Televisión desde el 7 de marzo, en que se celebrará en Lucena el primer festejo clasificatorio, hasta el 14 de junio, en el que la Plaza de Toros de la Malagueta albergará la gran final con el paseíllo de los tres novilleros finalistas.

Según ha señalado la cadena en una nota de prensa, se trata de un proyecto impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía, y respaldado por Diputación de Málaga, Diputación de Granada, Diputación de Córdoba, Diputación de Huelva, Diputación de Cádiz, Instituto Andaluz de la Juventud, Fundación Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Así, el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil, que ha cerrado el acto, ha destacado en su intervención la importancia del Circuito de Novilladas de Andalucía "por haber conseguido aglutinar al mundo del toro, fomentando, conservando, mejorando, defendiendo, promoviendo y divulgando el toro de lidia y la tauromaquia como cultura y disciplina artística".

El Secretario también ha puesto en valor la apuesta de la Junta de Andalucía por la tauromaquia, incidiendo en valorar la fiesta como "uno de los patrimonios culturales más importante que tiene nuestro país" y poniendo como ejemplo "las novilladas que retransmite Canal Sur en las que este Circuito es protagonista un año más, puesto que la televisión pública de Andalucía dará cobertura completa de este evento, que cuenta con seis festejos que se coronan con una gran final en la Plaza de Toros de Málaga".

En este sentido, David Gil también ha querido resaltar la apuesta taurina con los Premios Andalucía de la Tauromaquia, así como con medidas pioneras como la aprobación del nuevo Reglamento de Tauromaquia de Andalucía y los trabajos para la tramitación y aprobación de la Primera Estrategia Andaluza de Tauromaquia 2026-2030 como "un instrumento ambicioso, integral y transformador, que aspira no sólo a proteger y conservar esta tradición, sino a proyectarla hacia el futuro con criterios de sostenibilidad, innovación, participación y excelencia".

Durante el acto, también ha intervenido el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, que ha subrayado que "Canal Sur apoya de nuevo el Ciclo de Novilladas de la Fundación Toro de Lidia con la intención de seguir promocionando la tauromaquia y el mundo del toro que tanto arraigo tiene en Andalucía como se comprueba con los altos índices de audiencia que demuestra que la fiesta cada vez tiene más seguidores."

El Circuito volverá a recorrer la geografía andaluza con seis festejos "reafirmando su compromiso con la juventud, el territorio y el futuro de la tauromaquia".

Así, el certamen comenzará con tres festejos clasificatorios. El primero de ellos, el sábado 7 de marzo en Lucena, con los novillos de Osborne para Pedro Luis, Iván Rejas y Manuel Quintana, que debuta con picadores.

El sábado 14 de marzo, en Cortes de la Frontera con los novillos de Aguadulce para El Primi, Julio Norte y Dennis Martín, que debuta con picadores. Y, finalmente, el sábado 21 de marzo en Sanlúcar de Barrameda con los novillos de Luis González Conde para Víctor Barroso, Francisco Fernández e Isaac Galvín, que debuta con picadores.

Tras estas tres citas, el Circuito celebrará sus semifinales el sábado 11 de abril en Motril con los novillos de Fermín Bohórquez para tres de los seis semifinalistas; el sábado 18 de abril en Aracena con los novillos de Ave María para los tres semifinalistas restantes y la 'Gran Final' se celebrará el 14 de junio en la Plaza de Toros de La Malagueta (Málaga), donde harán el paseíllo los tres novilleros finalistas.

Con esta séptima edición, el Circuito de Novilladas de Andalucía "continúa consolidándose como una plataforma real de oportunidades para los jóvenes novilleros y como un modelo eficaz de colaboración entre instituciones públicas y sector privado, llevando la tauromaquia a distintas provincias andaluzas y fortaleciendo su tejido cultural".