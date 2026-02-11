Canal Sur RTVA entrega los premios de la 23ª edición de 'Experiencia TV' a los cuatro finalistas

Entrega de los premios de la 23ª edición de 'Experiencia TV' de Canal Sur. - CANAL SUR RTVE

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha entregado este miércoles, 11 de febrero, los premios 'Experiencia TV', que este año ha cumplido su edición número 23. La ganadora de este año ha sido Claudia Romero Álvarez, alumna del Campus Cámara de Sevilla por su reportaje 'Invisibles, pero brillando con diversidad'.

El director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado; la directora adjunta de Canal Sur, Isabel Cabrera; el director de Innovación, Negocio y Comunicación de la RTVA, Juan Vargas; el subdirector de informativos de televisión, Antonio Salvador; el director de CanalSur Media, Juanma Blanco Poley, y el director del programa, Servando Massía, han entregado los premios a los ganadores de la última edición del concurso, según ha detallado la cadena en una nota.

Al respecto, ha señalado que en el reportaje ganador, Claudia Romero cuenta la labor pedagógica y humana que realizan los profesores del Colegio de Sordos de Jerez para que niños jerezanos con problemas de audición lleven una vida completamente normal.

El segundo premio ha sido para el reportaje 'La joya temporal de la calle Feria', de Helena Cruz, alumna de la Facultad de Comunicación de Sevilla, en el que nos enseña cómo cada jueves en el histórico mercadillo de la calle Feria podemos encontrar antigüedades o artículos de coleccionista a precios de ganga.

'Un palio para Bellavista', de Diego Cortés, estudiante del IES Néstor Almendros de Tomares, ha obtenido el tercer galardón con un trabajo en el que nos muestra el proyecto de la Hermandad de Bellavista para la elaboración del nuevo palio para María Santísima del Dulce Nombre.

El cuarto premio ha sido para el reportaje 'Cada paso un éxito', de Lydia López, estudiante del IES Pablo Neruda de Huelva, donde nos habla de deporte y superación junto con el equipo de baloncesto Huelva Comercio Viridis. Además, otros ocho trabajos participantes han recibido un reconocimiento por parte de Canal Sur.

Por su parte, Isabel Cabrera ha felicitado tanto a los premiados como a todos los participantes de esta edición de 'Experiencia TV' por "su labor y compromiso" y ha destacado la "mirada que las nuevas generaciones tienen a la hora de contar historias, con nuevos códigos y nuevas formas de entender la comunicación".

Asimismo, Antonio Salvador se ha referido a todos ellos como parte de la nueva cantera del sector audiovisual andaluz, destacando de los trabajos presentados las historias de proximidad que cuentan y la calidad de los reportajes.

El director del programa 'Experiencia TV' también ha querido dirigir una palabras muy emotivas y de aliento al grupo, asegurando que "aunque la máquina es importante, la clave es que te guste lo que haces".

Canal Sur Televisión ha detallado que puso en marcha hace 23 temporadas el informativo concurso 'Experiencia TV'. Es un programa pensado por y para los estudiantes andaluces de las Facultades de Comunicación y de los Centros de FP (rama Audiovisual). Hasta el día de hoy, se han producido más de 800 reportajes (de 6 a 9 min.), desde un periodismo de proximidad, en primera persona.