Canal Sur RTVA otorga el premio Aguja de Oro a la comparsa 'Los locos' tras su paso por el COAC 2026. - CANAL SUR TV

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comparsa 'Los locos', conocida como la Comparsa de la Cantera, y original de Sergio Guillén 'El Tomate' y Antonio Jesús Pérez 'Piru', se ha alzado con el premio Aguja de Oro, que cada año otorga Canal Sur Radio y Televisión al mejor tipo del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). El premio está dotado también con la cuantía de 3.011 euros y cuenta con la colaboración de la ONCE.

según ha informado la entidad en una nota, el diseño del disfraz es obra de la empresa gaditana Artevida, que lidera Álvaro Ortega, y la confección del mismo ha sido responsabilidad de Paqui Romero.

La entrega del premio se hará efectiva el jueves 19 de febrero, en la gaditana Plaza de San Francisco, a partir de las 21,30 horas.