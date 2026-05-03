Canal Sur Televisión celebra con un programa especial el 90 cumpleaños de Manuel Benítez 'El Cordobés'

Fotograma de 'Manuel Benítez El Cordobés: una vida a todo o nada', el programa documental por los 90 años del torero. - INDALO Y MEDIA

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión celebra este domingo con un programa especial el 90 cumpleaños del torero Manuel Benítez 'El Cordobés', de modo que Juan y Medio entrevista en exclusiva, a las 19,30 horas, a esta gran figura que abre las puertas de su casa para hacer un recorrido por su trayectoria.

Según han informado desde la productora Indalo y Media, 'Manuel Benítez El Cordobés: una vida a todo o nada' es un programa documental dirigido por la periodista Noelia López, en el que el torero cuenta en primera persona cómo pasó de la más absoluta pobreza a convertirse en el español más famoso de los años 60.

Juan y Medio cuenta la historia de este gran personaje andaluz del siglo XX, desde la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, que marcó la carrera del maestro. Además, recreaciones de su infancia y adolescencia interpretadas por alumnos de diferentes escuelas de tauromaquia andaluzas teletransportan a la vida de la posguerra en España.

Después de un repaso por su vida y por su trayectoria, el programa visita al V Califa en su finca, en Palma del Río (Córdoba), donde ahora vive tranquilo y realiza ejercicios físicos a diario, toca la guitarra, lee, compone y recita sus propias canciones.

El 4 de mayo de 2026 cumplirá 90 años, aunque asegura entre bromas, pero convencido de su longevidad, que espera "durar al menos 5.000 años más". Una entrevista en la que "Manuel Benítez abre su corazón mostrándose feliz y relajado y hablando de su historia y de sus hazañas como nunca, manteniendo una conversación tan entrañable como histórica con Juan y Medio y demostrando que tanto sacrificio mereció la pena".