Canal Sur se vuelca con la información del temporal y los avisos de emergencias alcanzando un 15,7% de share.

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur se ha volcado con la información del temporal y los avisos emergencias alcanzando un 15,7% de share, "el dato más elevado desde el día de Andalucía del año pasado y el mejor resultado en miércoles desde el 25 de abril de 2012".

Según ha detallado Canal Sur en una nota, un total de 2.640.000 personas confiaron en la radiotelevisión pública andaluza como "fuente principal de información", un millón más de su registro habitual. Para ello, ha desplegado un amplio dispositivo informativo para ofrecer una cobertura "rigurosa, cercana y en tiempo real, reforzando su vocación de servicio público y su papel como medio de referencia en Andalucía en momentos de especial relevancia informativa".

De este modo, en informativos, ha destacado 'Noticias 1', con una cuota de pantalla del 20,2% y 473.000 de media, que alcanzó "su mejor registro desde noviembre de 2020". Así, el informativo de prime-time 'Noticias 2', con el 19,1% de cuota y 869.000 de acumulada, alcanzó "su mejor dato de los últimos trece meses". Y el matinal 'Despierta Andalucía' consiguió "récord de temporada" con una cuota de pantalla del 10,8%.

En esta línea, 'Hoy en día con Toñi Moreno' fue líder en su franja de emisión en Andalucía y entre las cadenas de televisión autonómicas alcanzando "su mejor registro histórico" con el 24,1% de share. Igualmente, 'Más: mesa de análisis' le siguió, alcanzando un share del 18,2% y 722.000 personas que se acercaron a verlo en algún momento, logrando así "el mejor dato de su historia".

Por la tarde, destacó el 25,7% de cuota, 579.000 de media y 1.337.000 de acumulada de 'Andalucía Directo', que "lideró con su mejor resultado desde el año 2008".

Estos resultados de audiencia se complementan con el liderazgo de 'La tarde, aquí y ahora' con el 13,1%; con "el mejor dato de temporada" de 'Cómetelo', con el 18,9%; el 11,4% de share de 'Atrápame si puedes'; y los 385.000 espectadores que vieron 'Gente maravillosa'.

Por último, en Andalucía Televisión destacó la cobertura de la cuarta sesión de los cuartos de final del COAC 2026, seguida por 479.000 espectadores.