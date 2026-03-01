CanalSur supera los cuatro millones de euros en ingresos en YouTube y alcanza 5,76 millones de suscriptores. - RTVA

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Desde su lanzamiento en YouTube, CanalSur ha superado los cuatro millones de euros en ingresos y ha logrado reunir una comunidad de 5,76 millones de suscriptores en sus canales oficiales. Estos resultados posicionan a la RTVA como un referente entre las televisiones autonómicas españolas en el ámbito digital y consolidan su liderazgo dentro del ecosistema audiovisual multiplataforma.

Según ha informado RTVA en una nota, entre los canales más destacados de CanalSur se encuentran el corporativo, con 1,65 millones de suscriptores, y 'Gente Maravillosa', con 1,5 millones. También sobresalen otros canales como 'Toros para Todos', con 420.000 suscriptores; 'Tierra de Talento', con 297.000; y 'Memoranda', el espacio de Documentación y Archivo de CanalSur Radio y TV, con 497.000 seguidores.

YouTube se ha convertido en una ventana internacional para CanalSur. Aunque España concentra el 52,7% de las visualizaciones, casi la mitad del consumo procede del exterior, con especial presencia en México (7,5%), Argentina (4,7%), Estados Unidos (4,0%), Colombia (3,1%), Perú y Chile (2,5% cada uno). Los contenidos de CanalSur se visualizan además en más de 60 países, incluyendo Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Canadá o Australia.

En cuanto al perfil demográfico de la audiencia en YouTube, el 59,6% de los usuarios son hombres y el 40,3% mujeres. Por franjas de edad, el grupo más numeroso se sitúa entre los 25 y 34 años (21,2%), seguido por el tramo de 35 a 44 años (17,9%) y el de 18 a 24 años (16,6%). En conjunto, más del 55% de la audiencia se concentra entre los 18 y los 44 años. Además, destaca la presencia equilibrada de públicos de mayor edad, con un 15% entre 45 y 54 años, un 12,4% entre 55 y 64 y un 14,3% mayores de 65 años.

Coincidiendo con este hito, CanalSur ha aprovechado para reforzar su apuesta por la calidad audiovisual en el entorno digital, actualizando sus contenidos en YouTube a formato Full HD. Esta mejora responde al crecimiento del consumo en Smart TV y pantallas de gran formato, y tiene como objetivo mejorar la experiencia de usuario, fidelizar audiencias y adaptar los contenidos a los estándares actuales de visualización en alta definición.

En palabras del director general de CanalSur Radio y TV, Juande Mellado, "más allá de las cifras, los canales de YouTube se han convertido en un elemento estratégico dentro del ecosistema digital de la RTVA y en una palanca clave para la plataforma OTT CanalSur Más".

En este sentido, ha señalado que "YouTube actúa como puerta de entrada, amplificador y captador de nuevas audiencias que posteriormente acceden a los contenidos completos y a la oferta ampliada en CanalSur Más". "De esta manera, la estrategia digital de CanalSur integra ambas plataformas en un modelo complementario: YouTube como escaparate global y CanalSur Más como espacio propio de consumo bajo demanda y fidelización de usuarios", ha concluido.