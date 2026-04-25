La candidata del PSOE por Granada sitúa las elecciones autonómicas para "elegir entre más feminismo o negacionismo"

La candidata número uno del PSOE por Granada a las elecciones del 17M, Olga Manzano, ha intervenido en Atarfe junto a la también candidata socialista, María Ángeles Prieto, y la alcaldesa, Yolanda Fernández. - PSOE GRANADA

ATARFE (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE por Granada al Parlamento de Andalucía, Olga Manzano, ha asegurado que en las elecciones andaluzas del 17M la ciudadanía tendrá que elegir entre "más feminismo o negacionismo", en un contexto el que, ha advertido, "los derechos de las mujeres están cuestionados por parte de la extrema derecha y la derecha extrema de Moreno Bonilla".

Durante un encuentro de Igualdad, celebrado en Atarfe, y donde han participado la candidata al Parlamento, María Ángeles Prieto, la alcaldesa Yolanda Fernández y numerosas mujeres y hombres de distintas asociaciones, Manzano ha afirmado que el PSOE está "vigilante" ante el escenario actual y ha reivindicado el papel del feminismo como motor de avance social. "Las feministas somos hijas de una revolución inacabada y las responsables de continuarla", ha señalado.

En ese sentido, ha dejado claro que desde el PSOE "no hay resignación posible" frente a la desigualdad y la discriminación que siguen sufriendo las mujeres. "No vamos a normalizar la violencia machista, que mata a mujeres y deja huérfanos a hijos e hijas, ni vamos a permanecer calladas ante el negacionismo que está detrás del incremento de los crímenes machistas", ha enfatizado.

Frente a ello, la candidata socialista ha defendido que su formación cuenta con "propuestas y soluciones" para recuperar el liderazgo feminista de Andalucía. "Queremos devolver a nuestra comunidad a la vanguardia en igualdad entre mujeres y hombres, donde siempre ha estado", ha apuntado.

Entre las medidas de futuro planteadas, Manzano ha destacado el refuerzo de los servicios públicos esenciales para la vida de las mujeres, como la coeducación, la atención a la dependencia y la salud sexual y reproductiva. Asimismo, ha apostado por la creación de una Consejería de Igualdad y Feminismo que garantice el cumplimiento de las leyes andaluzas en esta materia.

"Nos jugamos mucho el próximo 17 de mayo. Decidimos si avanzar en derechos con María Jesús Montero o retroceder con el negacionismo que representa Moreno Bonilla", ha concluido.

Por su parte, la candidata María Ángeles Prieto, ha explicado que la crisis sanitaria y los recortes de Moreno Bonilla afecta sobre todo a las mujeres, como es el caso de las afectadas por el fallo del cribado de cáncer.

"María Jesús Montero es mujer y es médica, su compromiso cuando llegue a la presidencia de la Junta va a invertir 3.000 euros de más cada año para contratar a 18.000 profesionales más para reforzar la atención primaria y reducir las listas de espera", ha dicho, tras puntualizar que también se van a reducir los conciertos en la sanidad privada para reforzar la sanidad pública.

Igualmente, la alcaldesa Yolanda Fernández ha apuntado al próximo 17 de mayo como fecha para que las mujeres progresistas digan basta ya al negacionismo, el principal causante de la desigualdad y de los casos de violencia de género. "Estoy convencida de que esto pasará", ha incidido.

