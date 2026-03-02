Las candidaturas para los Premios Solidarios 2026 Andalucía convocados por ONCE podrán presentarse hasta el 28 de abril. - ONCE

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha abierto este lunes hasta el 28 de abril el plazo de presentación de candidaturas de cualquier persona física o jurídica a sus Premios Solidarios Grupo Social ONCE edición 2026 en Andalucía.

Según ha informado ONCE en una nota, los premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del jurado, "más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector".

Y, por la promoción en su entorno y en su ámbito de influencia, de la inclusión social de los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

Además, ésta es la máxima distinción que concede la ONCE en Andalucía a iniciativa de su Consejo Territorial, cuyo objetivo es "reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia".

Concretamente, se otorgan cinco categorías de premios. A la Institución, Organización, Entidad, ONG que haya destacado por su sensibilidad social durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de las personas más desfavorecidas.

Al programa, artículo o proyecto de Comunicación (televisión, radio, prensa escrita y prensa digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social coincidentes con los valores esenciales del Grupo Social ONCE y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

A la Persona Física de la Comunidad Autónoma que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a cualquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad.

A la Empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, sin participación en su propiedad o dirección por parte de entidades pertenecientes al Grupo Social ONCE, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión.

Y, por último, al estamento de la Administración Pública, que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos: prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.

Para ello, se deberán formalizar por escrito ante la secretaría de los Premios Solidarios o bien a la dirección postal del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. Deberá constar el nombre de la entidad o persona y actividad de las contempladas a valorar.

Asimismo, el jurado, que presidirá la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, fallará su decisión en la segunda semana de mayo en Sevilla, y estará compuesto por un representante de la Delegación de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, del Consejo General de la ONCE, de la Mesa del Tercer Sector en Andalucía, de la administración, y de los medios de comunicación. La gala de entrega de premios de este año tendrá lugar en Sevilla en la segunda semana de junio.

En la última edición, los premiados fueron para el oftalmólogo almeriense Joaquín Fernández, el Hospital Universitario 'Nuestra Señora de Valme' de Sevilla, el programa 'La Tarde, aquí y ahora' de Canal Sur TV, la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras y el grupo empresarial jienense Macrosad.