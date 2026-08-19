La alcaldesa de Granada recalca que no hay daños estructurales graves: "Las viviendas son seguras si hay réplicas"

Los granadinos en la calle por miedo a nuevos terremotos. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha recalcado este miércoles que, tras las inspecciones realizadas por los servicios municipales después de los últimos terremotos de este pasado martes, no hay daños estructurales graves de forma que, en caso de réplicas, ha instado a quedarse en las viviendas. "Son seguras. La construcción ha resistido en Granada".

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, la primera edil granadina ha informado de que la actividad municipal se recupera con normalidad, así como la asistencia sanitaria y las visitas en la Alhambra --con la excepción de la Alcazaba--. Los servicios municipales, con la colaboración voluntaria de colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, están reevaluando el estado de edificios, como el Estadio de los Cármenes y el Palacio de Deportes, que tienen programados próximos partidos.

Marifrán Carazo ha reconocido que hay una "enorme preocupación" ciudadana porque "se pasa mal" ante una actividad sísmica como la que viene sufriendo la provincia de Granada desde el pasado 15 de agosto. "El susto es importante", ha apuntado la alcaldesa, que ha confirmado la evacuación de dos personas mayores del barrio de El Zaidín por "grietas de consideración" en sus viviendas. No ha descartado, además, que se puedan producir nuevas evacuaciones.

Carazo ha recalcado que, ante nuevas réplicas, lo más "seguro es permanecer en las viviendas, aunque "de momento, muchas familias han decidido esta noche pasarla en espacios públicos", donde se ha reforzado la presencia policial. Por último, ha pedido evitar "desplazamientos" ya que los terremotos "no se pueden predecir".