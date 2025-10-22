Cáritas acompañó a más de 4.500 personas sin hogar en Andalucía en 2024 con una inversión de 4,2 millones de euros

Rueda de prensa del presidente de Cáritas Regional en Andalucía, Francisco Sánchez, y el director de Cáritas Diocesana de Sevilla, Miguel Ángel Carbajo, en la presentación de la campaña 'Sin Hogar, pero con sueños'. - CÁRITAS ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Cáritas Regional de Andalucía y Cáritas Sevilla han presentado este miércoles en rueda de prensa la campaña 'Sin Hogar, pero con sueños' para "visibilizar las realidades de quienes viven en situación de calle y reivindicar sus derechos, emociones y esperanzas", con motivo del Día de las Personas Sin Hogar que se celebra el próximo domingo, 26 de octubre. En Andalucía, Cáritas acompañó en 2024 a más de 4.500 personas sin hogar a través de una red de 350 plazas distribuidas en centros residenciales, viviendas tuteladas y semituteladas, centros de día, dispositivos de emergencia y proyectos de atención en calle.

Según ha indicado la entidad en una nota, el 83% de las personas atendidas en calle fueron hombres y el 51% tenía nacionalidad española. La mayoría tienen entre 35 y 59 años (un 55%). Asimismo, Cáritas ha indicado que esta labor ha sido posible gracias al "compromiso" de más de 630 voluntarios y 114 profesionales, y que supuso una inversión de 4,2 millones de euros, de los cuales el 60% procedía de fondos propios.

El presidente de Cáritas Regional en Andalucía, Francisco Sánchez, ha señalado que el objetivo de la entidad es "poner a las personas en el centro de la mirada política y social". "Sus sueños van más allá de un techo: hablan de hogar, de acompañamiento, de voluntad y esfuerzo", ha señalado Sánchez.

Los "sueños" de Toñi, Jorge y Pedro, residentes en el Centro Amigo de Cáritas Sevilla, recogidos por la campaña, reflejan "el anhelo de recuperación, la reconciliación familiar y la justicia laboral". Para Toñi, de 52 años, su sueño es "perdonarse y ser perdonada"; "con volver a abrazar a mi madre y mi hermano, ha expresado. Para Jorge, de 46 años, su sueño es "recuperar la salud y la felicidad"; mientras que para Pedro, de 42 años sueña con que "los derechos recogidos en la constitución y las leyes laborales se respeten para todos por igual".

Desde esta perspectiva, el presidente de Cáritas Andalucía ha recriminado que el "deficiente" sistema de atención a la salud mental, el "laberinto burocrático" para garantizar unos ingresos mínimos, la brecha digital que "dificulta la relación con la Administración y el aumento de los plazos" relativos a la gestión de plazas para mayores por exclusión y de la propia dependencia, "obstaculizan el proceso de recuperación y agravan la situación de las personas sin hogar".

"Es especialmente grave la situación de exclusión de las personas migrantes en situación irregular que no tienen cabida en el sistema de atención a personas sin hogar, lo que supone un impedimento en los procesos de inclusión social que es necesario revertir", ha puntualizado.

LA RESPUESTA LOCAL DE CÁRITAS SEVILLA

En el ámbito local, Cáritas Diocesana de Sevilla ha atendido a 421 personas sin hogar a través de dos líneas de intervención, que son la atención en calle, realizada por cuatro equipos parroquiales y Cáritas Universitaria, y el acompañamiento integral desde el Centro Amigo.

Los proyectos parroquiales han atendido a 388 personas en situación de calle, que son 'Beato Pedro Dónders' (Nervión. 82 personas), 'Lázaro' (El Porvenir. 144), 'Levántate y Anda' (Centro. 99), 'Emaús' (Triana-Los Remedios. 50) y Cáritas Universitaria (Centro. 13). Por su parte, el Centro Amigo ha acogido a 33 personas, de las cuales, cinco han continuado su proceso en las dos viviendas de transición hacia la vida autónoma que tiene la institución.

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Sevilla, Miguel Ángel Carbajo, ha explicado en relación al descenso en las cifras de atención con respecto al año anterior, que fueron 796, que aunque el número de personas atendidas ha disminuido, "esto no significa que haya menos personas sin hogar, sino que se ha contabilizado a quienes inician un proceso de acompañamiento para una posible recuperación o promoción, más allá de una ayuda puntual a personas que no han permanecido en la zona o estaban en tránsito".

En este sentido, ha señalado que la inversión total en Sevilla ha alcanzado los 999.315,92 euros, de los cuales 975.056,76 euros se han destinado al Centro Amigo. El 66% de los fondos procedía de recursos propios. Además, Cáritas Sevilla ha destinado 800.000 euros a ayudas relacionadas con la vivienda, lo que representa el 20% de la inversión total en atención primaria.

NUEVO CENTRO DE NOCHE PARA MARZO DE 2026

Como parte del compromiso con las personas sin hogar, Cáritas Sevilla ha anunciado que tiene previsto abrir en marzo de 2026 el nuevo centro de noche que está preparándose en la calle Don Remondo, y que tendrá capacidad para doce personas. Este recurso, fruto de la Obra Social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, estará destinado a personas en situación de calle que ya estén siendo acompañadas por los proyectos de Cáritas.

Asimismo, Sánchez ha concluido que Cáritas reclama con esta campaña políticas públicas que "garanticen el acceso a derechos básicos y promuevan la recuperación de las personas sin hogar". Entre las propuestas, ha destacado "facilitar el acceso al padrón, especialmente para personas migrantes"; "revisar los criterios de acceso a recursos municipales"; "reforzar los Servicios Sociales comunitarios; "promover soluciones habitacionales adecuadas"; "garantizar atención psicológica y sanitaria completa"; "crear oportunidades laborales específicas para este colectivo"; y "proteger a los perfiles más vulnerables, como personas mayores y mujeres".